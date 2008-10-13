به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندفرد بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبو عاتی با خبرنگاران به مناسبت هفته استاندارد افزود: مشارکت مردم در تعیین الگوی مصرف را لازمه اجرای مقررات مربوط به استاندارد است و تامین ایمنی، سلامتی، تکامل توسعه، نظم و دقت در جامعه از اهداف استاندارد محسوب می‌شود.

ارجمند فرد افزود: رعایت شاخص‌های استاندارد، علاوه‌بر تضمیمن سلامت جامعه، از هزینه‌های ناشی از انهدام کالاهای فاقد استاندارد نیز جلوگیری می‌کند.

وی یادآورشد: از 231 واحد تحت پوشش، 184 واحد پروانه استاندارد کسب کرده‌اند.

ارجمند فرد با بیان این مطلب که از این تعداد 231 واحد تحت پوشش ، 184 واحد پروانه استاندارد کسب کرده‌اند، افزود: بعد از بررسی 778 نمونه آزمون و تعداد 43 اظهارنامه وارداتی و صادراتی، 58 واحد که دچار نقص بودند با تذکر و اخطار مواجه شدند.

مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان زنجان در ادامه به مصوبه هیت وزیران در سال 84 مبنی بر استانداردسازی شرایط تولید و مصرف مصالح ساختمانی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای اجرایی شدن این مصوبه اقداماتی صورت گرفته است که در این راستا می توان به تشکیل گروهی که در تلاشند کلیه تولید کنندگان را به شرایط تولیدی استاندارد مجاب نمایند، اشاره کرد.

ارجمند فرد به کنترل جعبه‌های بسته بندی شیرینی‌جات در سطح استان اشاره و افزود: به دلیل مواد استفاده شده در این جعبه‌ها مردم در معرض خطر جدی قرار دارند که با تلاش فراوان توانستیم برای اولین بار در کشور همه جعبه‌های ارائه شده را استاندارد سازی کنیم و این امر بازتاب مناسبی در کشور داشت.

ارجمندفر کنترل جایگاه‌های سوخت استان را از دیگر عملکردهای اداره استاندارد عنوان کرد و ادامه داد: به منظور ارائه دقیق محصولات در مقابل مبلغ دریافتی، همه ناظرها کنترل و برچسب اطمینان بر روی آنها نصب شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان، افزود: طی شش ماه گذشته کنترل وسایل سنجش نظیر ترازوها در سطح استان از اقداماتی است که صورت گرفته و در این راستا صنف طلا فروشی‌ها به صورت کامل تحت پوشش قرار گرفته‌اند و دیگر اصناف را تا آخر سال تحت پوشش قرار خواهیم داد.

ارجمندفر گفت: به منظور ترویج و فرهنگ سازی استاندارد سازی، در هفته استاندارد اقداماتی نظیرحضور در مدارس و ارتباط با دانش آموزان، ارتباط با مهدهای کودک، تشویق و تقدیر از واحدهای نمونه و مسئولین کنترل کیفی صورت خواهد پذیرفت.

مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان زنجان، نهادینه ‌شدن فرهنگ استفاده‌از کالاهای دارای علامت استاندارد را ضروری دانست و اظهار داشت: جهت برخورداری از جامعه‌ای سالم و بالنده باید فرایند استانداردسازی تمامی زوایای زندگی را در برگیرد.