به گزارش خبرنگارهنري"مهر"، پس از ارسال آثار نمايشي به دبيرخانه ، نتايج بازخواني متون نمايشي اين جشنواره تا 20 مرداد اعلام مي شود و از اول مهر بازبيني نمايشها آغاز و نتايج آن تا 10 آبان ماه اعلام مي شود. زمان برگزاري ششمين جشنواره بين المللي تئاتر ايران زمين 7 تا 12 آذرماه در شهرستان اهواز است.

سه نوع آثار نمايشي مي توانند در اين جشنواره شركت كنند كه عبارتند از، 1- نمايشهايي با اقتباس و برداشت از داستانها و احوال "عبيد زاكاني" 2- نمايشهايي با اقتباس و برداشت از داستانها و حكايات متون ادبي ايران3- نمايشهاي خارجي. مجوز كتبي نويسنده در بخش آثار1و2 به هنگام ارسال متون نمايشي ضروري است و متن نمايشنامه بايد در سه نسخه به دبيرخانه ارسال شود. همچنين نمايشهاي اقتباسي نبايد پيش ازاين در هيچ جشنواره ديگري شركت كرده باشند.

به كليه گروه هاي راه يافته به بخش اول ششمين جشنواره بين المللي تئاتر ايران زمين مبلغ800 هزار تومان و به راه يافتگان بخش دوم مبلغ 600 هزار تومان پرداخت مي شود و در پايان به برندگان جوايزي به اين شرح داده مي شود؛ به هركدام از برندگان جايزه اول كارگرداني و نمايشنامه نويسي 8 سكه بهار آزادي، به برندگان جايزه دوم اين دو بخش نيز 6سكه بهار آزادي داده مي شود. دراين دو رشته برگزيده سوم وجود ندارد. به هركدام از برندگان بازيگري اول مرد و زن 5 سكه ، به بازيگري دوم مرد وزن 4 سكه و برنده بازيگري سوم 3 سكه اهدا خواهد شدو دو نمايش به عنوان كاربرگزيده ، يكي از ميان نمايش هاي بخش اول و يكي ديگر از ميان نمايشهاي بخش دو وسوم انتخاب مي شود و به هركدام از آنها 10 سكه بهار آزادي اهدا خواهد شد.همچنين متن نمايش برگزيده بخش اول توسط دبيرخانه اين جشنواره چاپ خواهد شد.

لازم به ذكر است ، اگر نمايش برگزيده يكي از آثارگروه هاي نمايشي استان خوزستان باشد علاوه بر اهدا جوايزه جشنواره به آنها 3 سكه بهار آزادي نيز از طرف دبيرخانه به طور مجزا به اين گروه ها داده مي شود.