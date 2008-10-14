به گزارش خبرنگار مهر، کیل مگنه بوندویک نخست وزیر سابق نروژ صبح امروز در همایش بین‌المللی "دین در دنیای معاصر" با اشاره به اینکه حقوق بشر و آزادی مذهب قسمت اساسی از کار را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: باید به اعتقادات و نحوه زندگی اقلیتها احترام گذاشت و به آنها و شهروندان یک کشور مساوی نگاه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اکثریت مردم باید حقوق اقلیت را از نظر مذهبی و رسوم به رسمیت بشناسند و باید به ادیان احترام گذاشت، تصریح کرد: هر چیزی حد و حدودی دارد و نقض حقوق بشر مورد قبول نیست و مذاهب نباید هویت خود را از دست بدهند.

نخست وزیر سابق نروژ با اشاره به اینکه ما چالشهای مهمی داریم که کمبود و فشار دائم بر جوامع مسلمان در غرب در جهان ناراحتی ایجاد می‌کند، یادآور شد: افراد و گروههایی به نام اسلام به این مشکلات دامن می زنند؛ اما باید توجه داشت که عناصر افراطی در هر دو طرف وجود دارد.

بودندویک با تأکید بر اینکه اصل عدالت و داوری مسئله بسیار مهمی در مقابله با تروریسم به شمار می رود، تصریح کرد: ترس از اسلام نباید وجود داشته باشد؛ گفتگوهای مذهبی داخل جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش دانش و گفتگوهای مستمر تنها راه مبارزه با تبعیضها به شمار می رود و باید بتوان ایده های مختلف و راه حلی پیدا کنیم تا به ترویج گفتگوها دامن زند.

مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایرلند و رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در همایش "دین در دنیای معاصر" اظهار داشت: در کشورهایی که اقلیت وجود دارند نیاز به درک آنها نیز وجود دارد و ما از هر دینی که هستیم وظیفه اخلاقی داریم تا اقلیتها را درک کنیم. رهبران مذهبی ما باید نفرت و تندروی را به نفع صلح کنار زنند.

وی با اشاره به اینکه باید از مذهب، روحانیت و ارزشهای معنوی برای صلح استفاده کرد، یاد آور شد: در دنیای امروز نیاز مبرمی به صلح وجود دارد؛ اما متأسفانه تندوری و افراط نیز وجود دارد که تدابیر و راهکارهایی که می تواند به حل مشکلات سیاسی و مذهی کمک کند.

وی افزود: 12 تا 14 نوامبر قرار است در روتردام همایش جهانی رهبران دینی برگزار شود که طی آن مسئله گفتگوی ادیان بررسی می شود.

پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا و رئیس سابق کمیسیون اتحادیه اروپا در همایش بین المللی "دین در دنیای معاصر" با تأکید بر اینکه از سال 1989 که جنگ سرد به پایان رسید، نقش مذهب در دنیای جدید بیشتر شد، گفت: در کتابهای مقدس قرآن، انجیل و تورات قرائتهای مختلفی از خشونت وجود دارد که افراد به خاطر توجیه خودخواهی خود به قرائتهای خودخواسته اقدام می کنند.

وی در ادامه یاد آور شد: هر مذهبی اعتقاد دارد که باید از خشونت دوری شود و برای این منظور حد و مرزهای بین المللی از دیرباز وجود داشته است. فرهنگها اصولی دارند که مشترک است که احترام به صداقت، کرامت انسانی، حقوق دیگران و تمامی مخلوقات خدا که برابر آفریده شده اند از آنها به شمار می روند. اما متأسفانه شاهد رشد خشونت مذهبی هستیم که واقعیت تلخی است.

پرودی با بیان اینکه باید به ارزشهای مشترک عمل کنیم و به تفاوتها احترام بگذاریم، اظهار داشت: حال زمان آن فرا رسیده است که ترس اقلیتها را بگیریم و شفاف عمل کنیم و از حقوق اقلیتها دفاع و بر آن تأکید کنیم. بنابراین اسقفها و آیت الله ها نیز باید از تجربیات و توانمندیهای خود استفاده کنند.

نخست وزیر سابق ایتالیا با تأکید بر اینکه باید جوانان را به گفتگوی ادیان گوناگون آموزش دهیم و در مدارس و دانشگاهها نیز از مواد درسی آن بهره مند شد، تصریح کرد: مذهب می‌تواند به هسته روحانی مشترک میان ادیان بپردازد. از این رو می‌توان نقش دین را در روند سیاسی مورد توجه قرار داد، چرا که ارتباط میان سیاست و مذهب از روند خشونت جلوگیری می کند.

پرودی با تأکید بر اینکه بدون معنوت نمی توان زندگی کرد و باید گام به گام برای همزیستی بهتر و تأکید بر مشترکات با درک تفاوتها حرکت کنیم، افزود: من پیشنهاد می کنم که از ارزشهای مشترک استفاده و با حترام به یکدیگر زندگی کنیم تا ثمر آن را در همه جای دنیا ببینیم.

همایش بین‌المللی"دین در دنیای معاصر"، 22 و 23 مهر ماه، به میزبانی بنیاد گفتگوی تمدنها و سخنرانی رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در تهران برگزار می‌شود.

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، رؤسای جمهوری سابق سوئیس، سریلانکا، ایرلند، پرتغال و نخست وزیران سابق نروژ، فرانسه، سودان و بوسنی و نیز فدریکو مایور، دبیرکل سابق یونسکو و رومانو پرودی رئیس سابق کمیسیون اتحادیه و اندیشمندانی از کشورهای مصر، پاکستان، انگلستان، آلمان از جمله میهمانان این همایش بودند.