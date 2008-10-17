خسارت سیلاب در استان گیلان ۵۰۰‬ میلیارد ریال برآورد شد

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: بر اثر سیلاب یازدهم مهرماه سالجاری در مناطق تالش و آستارا راه ارتباطی تالش به آستارا، محور اسالم به خلخال، ‪ ۵۰‬دهنه پل روستایی، ‪ ۴۰‬کیلومتر راه آسفالته روستایی و ‪ ۵۰‬واحد مسکونی به صورت جدی خسارت دیدند.

وی گفت: علاوه بر این آب، برق ، گاز و مخابرات روستاهای سیل زده قطع و هزار واحد دامی و انبار برنج نیز آسیب دید که با وقوع دوباره سیلاب در این مناطق میزان خسارات وارده همچنان در حال افزایش است.

مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه گیلان همچنین برضرورت توسعه آموزشها برای کاهش ابعاد حوادث تاکید دارد و گفت: ارائه آموزشها و بالابردن سطح آگاهی مردم نقش بسیار موثری در کاهش اثرات بلایای طبیعی دارد.

عزیزی بیان داشت: فلسفه برگزاری هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی آگاهی دادن به مردم و بررسی توان آمادگی دستگاهها برای مقابله با حوادث است.

وی در ادامه با اعلام اینکه کاهش آثار و خسارات ناشی از بلایایی طبیعی نیازمند همکاری و تعامل دستگاههای است، افزود: مدیریت بحران و کاهش اثرات بلایای طبیعی نیازمند سرعت عمل و هماهنگی است که باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

این مقام مسئول گفت: سرعت عمل دستگاه‌های امداد رسان و همکاری مردم می‌تواند اثرات بلایایی طبیعی را به حداقل ممکن برساند.

عزیزی اظهار داشت: آموزش، اطلاع‌ رسانی و آگاه‌سازی مسئولان و مردم موثرترین اقدام برای کاهش آثار بلایای طبیعی است.

وی همچنین، مدارس، دانشگاهها و مساجد را بهترین مکان برای فرهنگ‌سازی دانست و بر برگزاری کلاس‌های ویژه آگاه‌سازی در این اماکن تاکید کرد.

این مقام مسئول در استانداری گیلان، نظارت و کنترل دستگاه‌های متولی طرح‌های عمرانی را در کاهش خسارت ناشی از بلایای طبیعی موثر دانست و دقت بیشتر این دستگاه‌ها را خدمتی ارزنده به جامعه بیان کرد.