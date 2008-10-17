توسعه صنعت توریسم و گردشگری نیازمند وجود راههای مناسب است

محمدیاری ، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: گردشگران در کنار گردش و تفریح ابتدا به سلامت و امنیت خود توجه دارند و باید بستر را به گونه ای فراهم آورد که این احساس در آنها تقویت شود.

وی گفت: توریسم یکی از عوامل مهم و پایه های اساسی جهت شناساندن استعدادها و تواناییهای یک منطقه محسوب می شود.

محمدیاری همچنین اظهار داشت: وجود راه های مناسب و گسترش آن در یک منطقه زمینه ساز گسترش و توسعه اقتصادی در آن منطقه خواهد بود زیرا امروزه سرعت رساندن کالای تولیدی به بازار فروش و بالعکس مواد اولیه برای تولید به صنایع تولیدی از اولویت ویژه ای برخوردار است.

نماینده مردم در مجلس هشتم بیان داشت: توسعه اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است وسرمایه گذاری نیازمند کسانی که استعدادهای یک منطقه را دیده و شناخته باشند و امکانات ومحیط را بستری مناسب برای افزایش سرمایه خود یافته باشند.

محمدیاری همچنین به تصویب احداث چهار بانده مسیر پونل به آستارا در دوره پنجم و اجرا و بهره برداری در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این حرکت تاثیر بسزایی در سهولت آمد و شد ، کاهش تصادفات و زیبایی منطقه دارد.

وی گفت: در دوره مجلس پنجم بیش از 200 کیلومتر از راه های روستایی و در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز بیش از 500 کیلومتر راههای روستایی در منطقه آسفالت شده است.

محمدیاری اعلام کرد: مجموع راه های روستایی آسفالت شده از دوره اول تا چهارم 50 کیلومتر و در دوره ششم 60 کیلومتر بوده است.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته شبکه های حمل و نقل ریلی و جاده ای از اصلی ترین سرمایه های دولت به شمار می روند که این خود نمایانگر تاثیر اساسی این عامل بر توسعه یافتگی از جهات مختلف است.

محمدیاری اعلام کرد: یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی در منطقه وجود شبکه حمل ونقل وجاده های ایمن ومناسب برای دسترسی و ارتباط با سایر مراکز مهم کشوراست .