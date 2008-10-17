صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در زنجان ایجاد شد

قدرت الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: صندوق اعتبارات خرد با اعتبار تخصیصی 30 میلیون ریال از طرف دفتر امور زنان روستایی با حضور 20 نفر از زنان و دختران جوان روستای "ینگجه" ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این صندوق توانمندسازی زنان روستایی، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان از طریق برنامه‌های آموزشی و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام‌های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمد زا است.

سلیمانی افزود: در جهت ایجاد ارتباط دو سویه میان سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی و روستاییان و نیز برای تسریع در زمینه سازی توسعه روستایی، در سطح شهرستان، تسهیل گران زن روستایی در 20 روستای شهرستان طی مراحل مختلف انتخاب شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان همچنین در خصوص وظیفه تسهیلگران زن روستایی افزود: تسهیلگران زن روستایی وظیفه ارتباط میان زنان روستایی محل سکونت خود با ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در رابطه با روستاها و زنان روستایی فعالیت دارند را آسان و تسهیل خواهند کرد.