پارلمان انگلیس به لایحه ضد تروریستی دولت رای نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اعضای مجلس اعیان انگلیس با 309 رای منفی در برابر 118 رای مثبت به این لایحه رای ندادند. بر اساس این طرح، مدت زمانی که پلیس می تواند مظنونان به تروریسم را بدون اتهام در زندان بازداشت کند، از 28 روز به 42 روز افزایش می یابد.

"جک اسمیت" وزیرکشور انگلیس طی بیانیه ای خطاب به پارلمان پس از رای گیری اعلام کرد: ( اجرای) لایحه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت، اما بدون بند بازداشت 42 روزه.

وی افزود: هر زمان که نیاز باشد، این اقدام به شکل یک پیش نویس جدید به پارلمان آورده خواهد شد.

تلاشهای انگلیس در زمینه مبارزه به اصطلاح با تروریسم در حالی صورت می گیرد که چندی پیش دادگاهی در انگلیس سازمان مجاهدین خلق را که در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد و تاکنون مسئولیت چندین ترور و بمب گذاری را در ایران برعهده گرفته است، از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد.