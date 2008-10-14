تعداد شرکت کنندگان در لیگ برتر تکواندو به 7 تیم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر تکواندو با حضور تیم های مس کرمان، شهرداری بندرعباس، مناطق نفت خیز جنوب، هئیت تکواندو کرج ، دانشگاه آزاد و مجتمع جوانه قرعه کشی شد که مسابقات خود را نیز از روز جمعه آغاز می کنند. با این وجود پوشینه بافت نیز درخواست حضور در این مسابقات را به سازمان لیگ ارائه داد که به عنوان تیم هفتم با شرکت این تیم در لیگ برتر موافقت شد.

با این وجود این تیم هفته اول را استراحت خواهد داشت و از هفته دوم بازیهای خود را آغاز می کند. حسن ملکی سرمربی سابق تیم ملی در رقابتهای جام جهانی 1997 به عنوان سرمربی و احمد خمیس آبادی به عنوان مربی کادر فنی این تیم را تشکیل خواهند داد. داود فلاح رئیس پیشین سازمان لیگ نیز سرپرست این تیم خواهد بود.