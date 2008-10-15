ترکیه گزارشها درباره دعوت مقام های کرد عراقی به آنکارا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری و اطلاع رسانی "خبرهفت" ترکیه، رجب طیب اردوغان خبر دعوت "نیچروان بارزانی" نخست وزیر منطقه کردستان به آنکارا را تکذیب کرد.

روز گذشته اعلام شد که ترکیه در نظر دارد با دعوت از بارزانی به همراهی کردهای شمال عراق اقدامات مشترکی را علیه حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) انجام دهد.

اردوغان با رد این خبر افزود: ترکیه برای مقابله با پ.ک.ک با آمریکا و دولت عراق مذاکره می کند.

حزب جدایی طلب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تا کنون بیش از 37 هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.