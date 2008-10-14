11 فقره پروانه اکتشاف مواد معدنی در ایلام صادر شد

مظفر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حوزه معادن و امور اکتشافات در استان ایلام علاوه بر صدور این فقره پروانه اکتشاف در زمان یاد شده، یک پروانه بهره برداری معدن نیز صادر شده است.

وی بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 211 هزار و 30 تن انواع مواد معدنی شامل گچ، سیمان، بیتومین، لاشه و .....از معادن استان ایلام استخراج شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه از مهمترین مشکلات معادن استان ایلام عدم وجود زیر ساختها و زیربنهای مناسب است خاطر نشان کرد: سالیانه در استان ایلام یک میلیون تن در معادن خوراک کارخانه سیمان، یک میلیون و 401 هزار تن در معادن گچ سنگ گچ و آهک، 24 هزار و 600 تن بیتومین تولید می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام از جذب تهداد 57 نفر از فاغ التحصیلان دانشگاهی در طرح کارورزی سازمان صنایع و معادن خبر داد و گفت: در راستای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارت کار در قالب طرح کارورزی تعداد 57 نفر از فارغ اتحصیلان دانشگاهی استان ایلام در واحدهای صنعتی جهت گذراندن دوره های مربوطه معرفی شده اند.

این مسئول یادآور شد: هم اینک این طرح با افزایش پذیرش کارورزان توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن در بخش معدن ادامه داد.