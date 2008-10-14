کتابهای کتابخانه ملی در اختیار کاربران اینترنتی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی اکبر اشعری شب گذشته در مراسم اختتامیه نمایشگاه طرح مهر استان خوزستان گفت: برای اینکه کلیه ایرانیها در سراسر دنیا به منابع و کتابهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و تحقیقات و پژوهشهای خود را با صرف کمترین هزینه و وقت انجام دهند در حال اجرای طرح حافظه رقمی ملی هستیم که آبان ماه سال جاری فاز اول آن افتتاح می شود.

وی ادامه داد: کتابخانه ملی، منابع فراوان و مختلفی دارد که همه افراد کشور قادر نیستند به آنها دسترسی دشته باشند ولی با اجرای این طرح کتابهای موجود در کتابخانه ملی به صورت رقمی در اختیار علاقمندان قرار می گیرند.

اشعری با اشاره به اینکه شرایط تاریخی و استعداد ایرانیان زمینه را برای پیشرفت روزافزون کشور آماده کرده است، گفت: هم اکنون ملاحظه می شود که در تمام مراکز علمی اثری از ایرانیان دیده می شود و این موضوع باید دستاویزی برای جهش علمی کشور باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید عدالت علمی در کشور گسترش یابد، عنوان کرد: در یک سال اخیر فعالیت های خوبی در کتابخانه های عمومی سراسر کشور صورت گرفته و طبق اعلام وزارت ارشاد بالغ بر 20 میلیارد ریال کتاب خریداری شده است.

رئیس کتابخانه ملی ایران ادامه داد: کتابخانه های کشور در یک سال اخیر سعی کرده اند نیاز روز مخاطبین خود را تامین کنند و در همین راستا مشاهده می شود کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی کشور مثل گذشته کهنه و فرسوده نیست.

استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: هدف از اجرای نمایشگاه طرح مهر در استان خوزستان افزایش سطح کیفی تحصیل و قبولی دانش آموزان خوزستانی در کنکور است که در این خصوص نهایی بین کارکنان دولت توزیع شد تا آنان با شرایط بهتری وسایل کمک آموزشی و درسی را تهیه کنند و در اختیار فرزندان دانش آموز خود قرار دهند.

سید جعفر حجازی با اشاره به اینکه در خوزستان کمبود متخصص بومی وجود دارد، تصریح کرد: با همکاری دانشگاههای استان، مدارس و دانش آموزان، سطح قبولی استان در کنکور سراسری سال اخیر دو رتبه افزایش پیدا کرد ولی باید این رتبه در سالهای آینده باز هم افزایش پیدا کند زیرا ظرفیت استان بیش از اینها است.

خوزستان؛ رتبه سوم عضویت در کتابخانه ها، رتبه 22 فضای کتابخانه ای

وی با اشاره به کمبود شدید فضای کتابخانه ای در استان خوزستان گفت: در بخش عضویت در کتابخانه های عمومی کشور، استان رتبه سوم را در اختیار دارد ولی در بخش فضای کتابخانه ای رتبه بیست و دوم را دارد که این نشان دهنده استقبال مطلوب خوزستانیهای از موضوع کتابخوانی است ما هم سعی کرده ایم فضای کتابخانه ای استان را افزایش دهیم.

حجازی ادامه داد: در همین راستا در آینده ای نزدیک هشت کتابخانه را خیرین و 16 کتابخانه را سایر دستگاه های دولتی در استان خوزستان می سازند و در اختیار اداره کتابخانه های عمومی خوزستان قرار می دهند.

وی همچنین به راه اندازی قرائت خانه ها در پارکهای خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: این قرائت خانه ها توسط شهرداری ها ساخته و توسط استانداری تجهیز می شود و در نهایت در اختیار اداره کل کتابخانه های عمومی استان قرار می گیرند.

نمایشگاه طرح مهر استان خوزستان به مدت چهار روز برگزار شد و به صورت رسمی شب گذشته به پایان رسید.