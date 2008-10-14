رئیس سابق حزب کتائب لبنان: طرح خاورمیانه بزرگ در نطفه خفه شد

کریم بقرادونی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در آمریکا هیچ کس حاضر نیست سیاست دولت بوش را پس از رفتن او ادامه دهد، خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخاباتی از دو جناح جمهوریخواه و دموکرات درموضع گیریهای خود گفته اند که سیاست کنونی دولت بوش را ادامه نمی دهند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بوش در دوران زمامداری دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان تلاش بسیار زیادی کرد تا طرح خاورمیانه بزرگ را اجرا کند آیا بازهم بدنبال چنین هدفی است گفت: آمریکا سرانجام مجبور شد به این طرح خود درمنطقه پایان دهد به عبارت دیگر طرح خاورمیانه بزرگ و کوچک بنا به دلایلی درنطفه خفه شد.

بقرادونی گفت : من معتقدم که آمریکا با انتخاب رئیس جمهوری جدید مرحله ای جدیدی را آغاز خواهد کرد زیرا دوران و زمان زمامداری بوش برکاخ سفید به پایان رسیده است.

وی ادامه داد : با وجود اینکه لابی اسرائیل بوش را برای اجرای طرحهای توسعه طلبانه خود تحت فشار قرار داد اما به اینکه رئیس جمهوری جدید آمریکا برای تکمیل هریک ازطرحهای بوش درمنطقه تلاش کند اعتقادی ندارم .

رئیس سابق حزب کتائب لبنان تصریح کرد: اعتقاد دارم که رئیس جمهوری آمریکا خواه از گروه دموکراتها باشد خواه از طیف جمهوریخواهان نمی تواند به فکر اجرای طرحهای قبلی درمنطقه باشند.

بقرادونی ابرازعقیده کرد: نتایج انتخابات درآمریکا هرچه که باشد، رئیس جمهور بعدی سیاست بوش را هرگز ادامه نخواهد داد البته ما گزینه جایگزین را نمی دانیم و از اینکه چه چیزی جایگزین سیاست بوش خواهد شد اطلاعی نداریم اما آنچه که تصور می کنیم این است که درآمریکا هیچ کس این آمادگی را ندارد تا سیاست بوش را ادامه بدهد به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی با وضع بحرانی درآمریکا نمی توانند ادعا کنند که می توانند به این سیاست ادامه بدهند همانطوری که آنها ازهم اکنون می گویند تغییر سیاست خارجی آمریکا ضروری است.



وی درپاسخ به این سوالی مبنی براینکه هدف مقامات رژیم صهیونیستی از تهدید نظامی علیه لبنان چیست و این تهدیدها از چه موضعی عنوان می شود، اظهارداشت : من معتقدم که اسرائیل اگرچه لبنان را تهدید به حمله نظامی می کند اما دیگر هرگز دست به چنین اقدام ماجراجویانه ای نمی زند.

رئیس سابق حزب کتائب لبنان ادامه داد: اسرائیل دریافته که هزینه جنگ و درگیری با کشورهای همسایه خودش برای این رژیم سنگین تمام می شود ازطرفی هم تل آویو باید بداند که مقاومت اسلامی حزب الله لبنان آماده است با تمام قدرت به هرگونه تجاوز ارتش اسرائیل پاسخ بدهد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تجاوزات و حملات نظامی ارتش اسرائیل به لبنان هزینه سنگینی را بر دوش ژنرال های اسرائیلی گذاشته است، عنوان کرد: بنابراین اسرائیلیها اکنون درمحاسبات خودشان دریافته اند که هزینه جنگ علیه یک کشورنظیر لبنان سنگین تر ازهرگونه بهایی است بدون اینکه آنها هیچ سود و نفعی ازآن ببرند؛ بدین خاطر من با وجود مقاومت ملی در کنار ملت لبنان کاملا بعید می دانم که اسرائیل بخواهد دوباره به هرگونه تجاوز جدیدی علیه لبنان دست بزند .

رئیس سابق حزب کتائب لبنان تاکید کرد: همه می دانند اگر مقاومت ملی درلبنان از بین برود برای اسرائیل آسان خواهد بود که به لبنان حمله کند اما با وجود مقاومت ملی و نیز تفاهمی که بین ارتش لبنان و حزب الله وجود دارد هرگونه تجاوز اسرائیل به خاک لبنان را بعید می دانم البته مقامات تل آویو هیچ وقت از لحن تهدید آمیزعلیه این کشورعربی دست برنداشته اند اما با توجه به شکستشان درجنگ 33 روزه بعید است مجددا به خاک لبنان حمله کنند.