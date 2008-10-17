بی سوادان 330 روستای گلستان شناسایی اسمی می شوند

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در روستای کمتر از 500 خانوار طی سال جاری تهیه و اجرا می شود.

وی اظهار داشت : براساس برنامه‌ ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود ۱۶هزار و ‪ ۹۹۰سوادآموز در نیمه دوم امسال تحت آموزشهای نهضت سوادآموزی قرار گیرند.

مدیرکل نهصضت سواد آموزی گلستان یادآور شد: در نیمه اول امسال هشت هزار و ‪۱۷۴ سوادآموز استان در ‪ ۵۰۳ کلاس درس دوره های مقدماتی و تکمیلی باسواد شدند.

وی افزود: در نیمه دوم سال گذشته با 553 آموزشیار و 133 باب کلاس درس، 20 هزار و 170 نفر سواد آموز 10 تا 49 ساله، آموزشهای نهضت را فراگرفتند.

وی بیان داشت: با وجود کمبود نیرو ا‪ کنون درصدی از اهداف برنامه چهارم توسعه در این بخش، محقق شده است.

محمدی در ادامه، عدم دسترسی به اسامی بی سوادان و کم سوادان، پراکندگی آنها، مهاجرت قومیتهای مختلف به استان، احساس بی نیازی بی سوادان و کم سوادان به سواد و کمبود نیروی انسانی به ویژه آموزشیار را از عمده ترین ضعفها و تهدیدهای فراروی سواد آموزی گلستان ذکر کرد.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.