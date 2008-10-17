  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۰

بی سوادان 330 روستای گلستان شناسایی اسمی می شوند

بی سوادان 330 روستای گلستان شناسایی اسمی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سوادآموزی گلستان، عدم دسترسی به اسامی بی سوادان را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: شناسایی اسمی افراد بی سواد زیر 50 سال طی سال جاری در 330 روستای استان صورت می گیرد.

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در روستای کمتر از 500 خانوار طی سال جاری تهیه و اجرا می شود.

وی اظهار داشت : براساس برنامه‌ ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود ۱۶هزار و ‪ ۹۹۰سوادآموز در نیمه دوم امسال تحت آموزشهای نهضت سوادآموزی قرار گیرند. 

مدیرکل نهصضت سواد آموزی گلستان یادآور شد: در نیمه اول امسال هشت هزار و ‪۱۷۴ سوادآموز استان در ‪ ۵۰۳ کلاس درس دوره های مقدماتی و تکمیلی باسواد شدند.

وی افزود: در نیمه دوم سال گذشته با 553 آموزشیار و 133 باب کلاس درس، 20 هزار و 170 نفر سواد آموز 10 تا 49 ساله، آموزشهای نهضت را فراگرفتند.

وی بیان داشت: با وجود کمبود نیرو ا‪ کنون  درصدی  از اهداف برنامه چهارم توسعه در این بخش، محقق شده است.

محمدی در ادامه، عدم دسترسی به اسامی بی سوادان و کم سوادان، پراکندگی آنها، مهاجرت قومیتهای مختلف به استان، احساس بی نیازی بی سوادان و کم سوادان به سواد و کمبود نیروی انسانی به ویژه آموزشیار را از عمده ترین ضعفها و تهدیدهای  فراروی سواد آموزی گلستان ذکر کرد.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 764735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها