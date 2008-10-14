"فیل" برشت منتشر می شود

علی عبداللهی مترجم این مجموعه داستانک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "فیل" مجموعه داستانکهای فلسفی برتولت برشت است که در مطبوعات مختلف منتشر شده است.

این مترجم افزود: داستانک های این مجموعه در کتابی در سال 2006 منتشر شده و من تمام این داستانک ها را از این کتاب برداشت کردم. البته حدود 30 تا 40 داستانک دیگر را از مجموعه های دیگر گردآوری و به آن افزودم و نام این اثر را نیز از یکی از داستانک های این مجموعه - فیل - برگزیدم.

عبداللهی وجه فلسفی غالب بر داستانک های این مجموعه را ویژگی متفاوت این کتاب برشت دانست.