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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

"فیل" برشت منتشر می شود

"فیل" برشت منتشر می شود

مجموعه داستان کهای کوتاه برتولت برشت با عنوان "فیل" با ترجمه علی عبداللهی به زودی توسط نشر مشکی منتشر می شود.

علی عبداللهی مترجم این مجموعه داستانک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  "فیل" مجموعه داستانکهای فلسفی برتولت برشت است که در مطبوعات مختلف منتشر شده است.

این مترجم افزود:  داستانک های این مجموعه در کتابی در سال 2006 منتشر شده و من تمام این داستانک ها را از این کتاب برداشت کردم. البته حدود 30 تا 40 داستانک دیگر را از مجموعه های دیگر گردآوری و به آن افزودم و نام این اثر را نیز از یکی از داستانک های این مجموعه - فیل - برگزیدم.

عبداللهی وجه فلسفی غالب بر داستانک های این مجموعه را ویژگی متفاوت این کتاب برشت دانست.

کد مطلب 764736

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