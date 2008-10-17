گسترش ورزش در سطح جامعه فرهنگ سازی نشده است

دکتر مجتبی قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر با تاکید بر اینکه عامل 40 درصد مرگ و میرها در کاشمر بیماریهای قلبی و عروقی است، افزود: با توجه به این میزان مرگ و میرها، ورزش به عنوان عامل مهمی در تامین سلامتی افراد در سطح جامعه فرهنگسازی لازم انجام نشده است.

وی گفت: طبق پژوهشهای انجام شده در بین مردان، ترک سیگار و ورزش مستمر باعث کنترل فشار خون و قند شده و بین 20 تا 35 سال به عمر افراد می افزایند.

وی تغییر شیوه زندگی، استرس، کم تحرکی، رژیم غذایی پر نمک و مصرف دخانیات را مهمترین عامل در بروز بیماریهای قلبی و عروقی دانست و گفت: در گذشته سن بیماریهای قلبی و عروقی در مردان بالای 45 سال و زنان بالای 55 سال بود، ولی در حال حاضر در سن 29 سالگی هم سکته قلبی مشاهده شده است.

وی پیش بینی کرد از 155 هزار نفر جمعیت سطح شهرستان، هفت هزار و 780 نفر فشار خون بالا داشته باشند.



