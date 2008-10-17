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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

15 پروژه عمرانی تبلیغی در کوهدشت در دست اجرا است

15 پروژه عمرانی تبلیغی در کوهدشت در دست اجرا است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت گفت: 15 پروژه عمرانی تبلیغی در این شهرستان در دست اجرا است.

حجت الاسلام علی گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: در سال جاری 15 پروژه عمرانی شامل مصلای نماز جمعه، مجتمع فرهنگی تبلیغی امام خمینی (ره) این شهرستان و تعداد 13 خانه عالم در سطح مراکز بخشها و روستا در دست ساخت است.

وی با اشاره به مراحل ساخت مصلای شهرستان کوهدشت، تصریح کرد: زمین این مصلا خریداری شده است و آماده شروع عملیات ساخت است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت افزود: مجتمع فرهنگی تبلیغی امام خمینی (ره) این شهرستان تاکنون 80 درصد پیشرفت کاری داشته است و تا دهه فجر سال جاری به بهره داری خواهد رسید.

حجت الاسلام گراوند یادآور شد: همچنین 13 باب خانه عالم در این شهرستان در دست ساخت است که کار ساخت سه باب آن تاکنون بییش از 60 درصد پیشرفت داشته و زمین مورد نیاز برای ساخت ده باب خانه عالم تهیه شده است که به زودی عملیات ساخت و ساز آنها نیز شروع خواهد شد.

وی همچنین خواستار تخصیص به موقع اعتبارات برای تسریع در ساخت و ساز پروژه های عمرانی تبلیغی این سازمان شد.

این مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح اولین دبیرستان صدرا شهرستان کوهدشت خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به هجمه های فرهنگی دشنمان اسلام و انقلاب در زمینه شبهه افکنی و ترویج خرافات، مدارس صدرا در راستای پاسخگویی به شبهات می تواند نقش سازنده ای ایفا کند.

گراوند با تشریح اهداف راه اندازی این دبیرستان، ادامه داد: هدف از تاسیس دبیرستان های صدرا تربیت افراد نخبه در حوزه دین متناسب با نیازهای علمی روز جامعه است.

کد مطلب 764765

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