توسعه صنعت در گیلان نیازمند معافیتهای ویژه از سوی دولت است

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت ، افزود: رشد بالایی جمعیت استان گیلان نیاز به اشتغال دارد و کشاورزی کفاف این کار را نمی دهد.

وی گفت: صنعت به ویژه صنایع تبدیلی باید متوازن با بخش کشاورزی توسعه یابد تا پویایی اقتصادی در استان گیلان برای آحاد مردم تجلی یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی و مجلس هشتم همچنین با اعلام اینکه زمینهای راکد شهرکهای صنعتی استان گیلان از افراد خلع ید شود، افزود: زمین های راکد شهرکهای صنعتی استان گیلان از افراد خلع ید شود زیرا کمبود زمین یکی از مشکلات توسعه نیافتگی صنعت در استان است.

قاسمی اظهارداشت: در گیلان باید در واگذاری زمین به متقاضیان دقت بیشتری شود و زمین به سرمایه گذاران واقعی اختصاص یابد.

وی همچنین گفت: شهرکهای صنعتی به عنوان کانون اصلی ایجاد صنعت، اشتغال و تولید دردنیا و به عنوان یک مکانیزم اساسی در اقتصاد کشور مطرح است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به اینکه کشاورزی و صنعت باید در گیلان متوازن باشد، افزود: بافت گیلان کشاورزی است و باید تحول صنعتی متناسب با آن برنامه ریزی شود.

قاسمی، ایجاد صنایع تبدیلی را یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه و تحول متوازن در استان ذکر کرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی اقتصاد گیلان را پویا می کند.

وی ادامه داد: معافیت های ویژه سرمایه گذاری صنعتی یکی از مطالبات جدی مردم و جامعه صنعتی در گیلان است از این رو باید مسئولان کشوری و استانی توجهی ویژه به این امر داشته باشند.

قاسمی یادآورشد : این مسئله در دیدار اخیر نمایندگان گیلان در مجلس هشتم با رئیس جمهور مطرح شده و در حال پیگیری است.