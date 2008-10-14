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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

داستانهای کهن روستاهای غرب استان تهران در کتابی منتشر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: داستانهای کهن غرب استان تهران در قالب 15 داستان کوتاه در کتابی به نام "نقلک" توسط رادیو البرز به زودی منتشر می شود.

یکی از اعضای تیم گردآورنده "نقلک" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کتاب نقلک شامل 15 داستان کوتاه از روستاهای مختلف کرج، ساوجبلاغ و طالقان است و از روستاهای کندلوس، کجور، بریانچال، ساوجبلاغ، ارنگه بزرگ، دروان، آجین و دوجین، کوشک بالا، ورزن، پورکان، سیاهکلان، کردان و سرجوب جمع آوری شده است.

ذبیح الله زرندی افزود: این کتاب نجوای دلنشین مادر در گوش فرزندان است، آنها که آمدند و نشستند، گفتند و رفتند و اثری عمیق بر تاریخ گذاشتند، آنها پستیها و بلندیها، سنگلاخها و کوره راهها را لمس کردند و عصاره تمام تجربه ها را به شیواترین و لطیف ترین شکل در قالب حکایت و نقلک به رگ جامعه تزریق کردند.

این گردآورنده کتاب خاطرنشان کرد: در این کتاب بایدها و نبایدها و ارزشها به گونه ای موثر انتقال داده شده اند و نقلک در مجموع حاصل عمری زندگی و حکمت عملی است و این مجموعه منعکس کننده رفتارها، نگرش ها، اعتقادات و باورها و هر آنچه در فرهنگ می گنجد، است.

کد مطلب 764787

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