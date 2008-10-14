داستانهای کهن روستاهای غرب استان تهران در کتابی منتشر می شود

یکی از اعضای تیم گردآورنده "نقلک" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کتاب نقلک شامل 15 داستان کوتاه از روستاهای مختلف کرج، ساوجبلاغ و طالقان است و از روستاهای کندلوس، کجور، بریانچال، ساوجبلاغ، ارنگه بزرگ، دروان، آجین و دوجین، کوشک بالا، ورزن، پورکان، سیاهکلان، کردان و سرجوب جمع آوری شده است.

ذبیح الله زرندی افزود: این کتاب نجوای دلنشین مادر در گوش فرزندان است، آنها که آمدند و نشستند، گفتند و رفتند و اثری عمیق بر تاریخ گذاشتند، آنها پستیها و بلندیها، سنگلاخها و کوره راهها را لمس کردند و عصاره تمام تجربه ها را به شیواترین و لطیف ترین شکل در قالب حکایت و نقلک به رگ جامعه تزریق کردند.

این گردآورنده کتاب خاطرنشان کرد: در این کتاب بایدها و نبایدها و ارزشها به گونه ای موثر انتقال داده شده اند و نقلک در مجموع حاصل عمری زندگی و حکمت عملی است و این مجموعه منعکس کننده رفتارها، نگرش ها، اعتقادات و باورها و هر آنچه در فرهنگ می گنجد، است.