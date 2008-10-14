40 پروانه استاندار جدید در استان مرکزی صادر شد

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: اکنون از 600واحد تولیدی و صنعتی استان 400 واحد دارای پروانه استاندارد بوده که این مهم نشان از رشد کیفی کالاها است.

وی با اشاره به اهمیت نشان استاندار کالاها و تضمین کیفیت آن برای شهروندان اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون در این مدت بیش از 140مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی انجام و یک صد مورد نیز مراجعه بازرسی و نمونه برداری از بازار عرضه صورت گرفته است که تاپایان سال به دو هزار و 400 مورد نمونه برداری اولیه، ادواری و موردی افزایش می یابد.

ذاکری افزود: امسال 10مورد از پروانه های صادر شده به علت مشمولیت کالا در قوانین استاندارد اجباری یا عدم تولید، توقف خط تولید و عدم تمایل واحدهای تولیدی به همکاری ابطال و تعلیق شده اند.

وی گفت: از این پس کلیه واحدهای تولیدی ملزم به استفاده از کد ده رقمی که شاخص ردیابی کالا توسط ادارات نظارت بر اجرای استاندارد در کشور هستند.

وی افزود: این نشان با هدف جلوگیری از جعل علامت استاندارد، گویای حوزه استحفاظی، نوع، گرایش و تولید کالا در کل کشور است.