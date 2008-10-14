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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

40 پروانه استاندار جدید در استان مرکزی صادر شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندار استان مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 40 پروانه جدید استاندار در استان مرکزی صادر شد که این رقم تا پایان سال به دو برابر افزایش می یابد.

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: اکنون از 600واحد تولیدی و صنعتی استان 400 واحد دارای پروانه استاندارد بوده که این مهم نشان از رشد کیفی کالاها است.

وی با اشاره به اهمیت نشان استاندار کالاها و تضمین کیفیت آن برای شهروندان اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون در این مدت بیش از 140مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی انجام و یک صد مورد نیز مراجعه بازرسی و نمونه برداری از بازار عرضه صورت گرفته است که تاپایان سال به دو هزار و 400 مورد نمونه برداری اولیه، ادواری و موردی افزایش می یابد.

ذاکری افزود: امسال 10مورد از پروانه های صادر شده به علت مشمولیت کالا در قوانین استاندارد اجباری یا عدم تولید، توقف خط تولید و عدم تمایل واحدهای تولیدی به همکاری ابطال و تعلیق شده اند.

وی گفت: از این پس کلیه واحدهای تولیدی ملزم به استفاده از کد ده رقمی که شاخص ردیابی کالا توسط ادارات نظارت بر اجرای استاندارد در کشور هستند.

وی افزود: این نشان با هدف جلوگیری از جعل علامت استاندارد، گویای حوزه استحفاظی، نوع، گرایش و تولید کالا در کل کشور است.

کد مطلب 764795

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