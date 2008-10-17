65درصد از هنرجویان سوره کرمانشاه در دانشگاهها پذیرفته شدند

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این مرکز بیش از 200 هنرجو در رشته های مختلف هنری از جمله بازیگری، معماری، طراحی پوستر، کارگردانی و ... مشغول به تحصیل هستند.

وی در خصوص عوامل این موفقیت گفت: این موفقیت در نتیجه مطابقت عوامل آموزشی با استاندارهای تحصیلی و همکاری بی شائبه شاخه متوسطه آموزش و پرورش و زحمات مدیریت آن آموزشگاه حاصل گردیده است. ‏

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کشف استعدادهای درخشان و خلق آثار هنری قابل توجه نیز در سالهای گذشته از دستاوردهای این مرکز بوده است.‏