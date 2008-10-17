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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

65درصد از هنرجویان سوره کرمانشاه در دانشگاهها پذیرفته شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: پذیرفته شدن بیش از 65درصد هنرجویان مرکز آموزش مهارتی سوره حوزه هنری استان کرمانشاه با توجه به شاخه تحصیلی خود در گروه کار و دانش اتفاقی کم سابقه و موفقیتی قابل قبول است.‏

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این مرکز بیش از 200 هنرجو در رشته های مختلف هنری از جمله بازیگری، معماری، طراحی پوستر، کارگردانی و ... مشغول به تحصیل هستند.

 

وی در خصوص عوامل این موفقیت گفت: این موفقیت در نتیجه مطابقت عوامل آموزشی با استاندارهای تحصیلی و همکاری بی شائبه شاخه متوسطه آموزش و پرورش و زحمات مدیریت آن آموزشگاه حاصل گردیده است. ‏

 

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کشف استعدادهای درخشان و خلق آثار هنری قابل توجه نیز در سالهای گذشته از دستاوردهای این مرکز بوده است.‏

کد مطلب 764800

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