  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اختصاص 45 میلیارد ریال به طرح جامع آلودگی هوای اراک

اختصاص 45 میلیارد ریال به طرح جامع آلودگی هوای اراک

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: امسال 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای طرح جامع آلودگی هوای اراک اختصاص یافت.

حمیدرضا جلالوندی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرحهای سرمایه ای، اعتبارات حمل و نقل و سوخت که در طرح جامع آمده است صرف می شود.

جلالوندی تصویب طرح جامع کاهش آلودگی اراک را نقطه عطفی در توجه به کاهش آلودگی هوا در اراک خواند و گفت: تضمین کننده کاهش آلودگی هوای اراک اجرای بند بند این طرح است که پس از سالها تلاش سال گذشته در دولت به تصویب رسید.

وی افزود: سند طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، شامل طرحهای مدیریتی و اجرایی در بخشهای زیربنایی و شهری، صنعت، آموزش، فضای سبز، حمل و نقل و اجتماعی است که بخش مدیریتی آن از سال گذشته اجرایی شده است.

وی گفت: با تصویب اصلاحیه این سند در سفر دوم دولت به استان مرکزی از سال 88 ردیف اعتباری خاص در سنواتی دولت برای طرح کاهش آلودگی هوای اراک دیده شده است.

وی با بیان اینکه سرانه 5/12متر مربعی فضای سبز اراک باید دو برابر شود گفت: در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک ایجاد یکهزار هکتار فضای سبز برای این شهر طی پنج سال پیش بینی شده که امسال باید 200 هکتار آن عملیاتی شود.

کد مطلب 764813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها