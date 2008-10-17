اختصاص 45 میلیارد ریال به طرح جامع آلودگی هوای اراک

حمیدرضا جلالوندی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرحهای سرمایه ای، اعتبارات حمل و نقل و سوخت که در طرح جامع آمده است صرف می شود.

جلالوندی تصویب طرح جامع کاهش آلودگی اراک را نقطه عطفی در توجه به کاهش آلودگی هوا در اراک خواند و گفت: تضمین کننده کاهش آلودگی هوای اراک اجرای بند بند این طرح است که پس از سالها تلاش سال گذشته در دولت به تصویب رسید.

وی افزود: سند طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، شامل طرحهای مدیریتی و اجرایی در بخشهای زیربنایی و شهری، صنعت، آموزش، فضای سبز، حمل و نقل و اجتماعی است که بخش مدیریتی آن از سال گذشته اجرایی شده است.

وی گفت: با تصویب اصلاحیه این سند در سفر دوم دولت به استان مرکزی از سال 88 ردیف اعتباری خاص در سنواتی دولت برای طرح کاهش آلودگی هوای اراک دیده شده است.

وی با بیان اینکه سرانه 5/12متر مربعی فضای سبز اراک باید دو برابر شود گفت: در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک ایجاد یکهزار هکتار فضای سبز برای این شهر طی پنج سال پیش بینی شده که امسال باید 200 هکتار آن عملیاتی شود.