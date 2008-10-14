هزار و 848 میلیارد تومان خسارت خشکسالی و سرمازدگی در خراسان رضوی

محمد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اختصاص 368 میلیارد تومان اعتبار به استان، 10 برابر اعتبارات تملک دارایی های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال 87 است.

به گفته وی از مجموع اعتبارات دو هزار و 100 میلیارد تومانی حوزه جهادکشاورزی کشور در بحث خشکسالی، حدود 13 درصد به خراسان رضوی اختصاص یافته است.

وی گفت: در اثر سرما و خشکی 100 درصد باغهای انار، انجیر و زیتون، 95 درصد باغهای انگور، 65 درصد باغهای گردو، 34 درصد پسته و 42 درصد زعفران از بین رفت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، خرید 390 هزار راس دام با 29 میلیارد تومان اعتبار را مورد اشاره قرار داد و گفت: 180 هزار تن کنسانتره، 53 هزارتن جو، ذرت و سویا بین دامداران توزیع و 100 هزارتن علوفه ذخیره سازی شده است.

وی افزود: امیدوار کردن روحیه کشاورزان، جوان کردن گله ها و باغات، مدرن نمودن سیستم های آبیاری و بیمه کردن محصولات از جمله اهداف ما در این راستا بود.

دکتراسماعیل نیا از پرداخت 41 میلیارد و500 میلیون تومان بیمه محصولات خبر داد و گفت: از این رقم 21 میلیارد و700 میلیون تومان مربوط به خشکسالی و 19 میلیارد و700 میلیون تومان مربوط به بروز سرمازدگی است.

وی گفت : اگر تولید تعریف نشود موتور اصلی اقتصاد خوابیده است.