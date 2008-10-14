16 میلیون مرسوله پستی در استان سمنان جابجا شد

هاشم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از تعداد مرسولات پستی، شش میلیون مرسوله صادره از استان و بقیه وارده است .

وی با اشاره به فعالیت 60 نیروی پستچی در این استان گفت: در این استان برای ارائه خدمات پستی 52 دفتر شهری، 83 دفتر روستایی و 67 دفتر مشترک پستی و مخابراتی فعال است .

رئیس اداره پست شهرستان دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان با اشاره به اینکه امروزه ادارات پست در کلیه امور اجرایی کشور دخالت دارند، اظهار داشت: 80 درصد ازمنازل دامغان کد پستی ده رقمی دریافت نمودند.

غلامحسین سعیدی افزود: در شهرستان دامغان دو دفتر شهری و 36 دفتر پست و مخابرات مشترک، 18 نمایندگی پست و یک باجه مرکزی و 4 دفتر خدمات ارتباطی به مردم ارائه خدمات می کنند.