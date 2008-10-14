16 میلیون مرسوله پستی در استان سمنان جابجا شد

هاشم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از تعداد مرسولات پستی، شش میلیون مرسوله صادره از استان و بقیه وارده است.
وی با اشاره به فعالیت 60 نیروی پستچی در این استان گفت: در این استان برای ارائه خدمات پستی 52 دفتر شهری، 83 دفتر روستایی و 67 دفتر مشترک پستی و مخابراتی فعال است.
رئیس اداره پست شهرستان دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان با اشاره به اینکه امروزه ادارات پست در کلیه امور اجرایی کشور دخالت دارند، اظهار داشت: 80 درصد ازمنازل دامغان کد پستی ده رقمی دریافت نمودند.
غلامحسین سعیدی افزود: در شهرستان دامغان دو دفتر شهری و 36 دفتر پست و مخابرات مشترک، 18 نمایندگی پست و یک باجه مرکزی و 4 دفتر خدمات ارتباطی به مردم ارائه خدمات می کنند.
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