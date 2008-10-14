دان چیدل به "آیرون من 2" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد هوارد در فیلم اصلی نقش جیم رودز بهترین دوست تونی استارک / آیرون من را بازی کرد که "ماشین جنگی" بعدی است.



به گفته منابع نزدیک به مارول استودیوز که "آیرون من 2" را تولید می‌کند، جدایی هوارد از این پروژه به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی بوده است. اکنون چیدل 44 ساله جایگزین هوارد شده و انتظار می‌رود حضور شخصیت رودز در دنباله "آیرون من" برجسته‌تر باشد.

فیلمنامه "آیرون من 2" را جاستین ترو می‌نویسد و جان فاوریو بار دیگر روی صندلی کارگردانی می‌نشیند. انتظار می‌رود رابرت داونی جونیر بار دیگر به نقش تونی استارک / آیرون من، صنعتگر میلیاردر و دردسرساز ظاهر شود و گوئینت پالترو نیز نقش پپر، دستیار استارک را تکرار کند.

فیلم 140 میلیون دلاری "آیرون من" از دوم اکتبر امسال اکران شد و فروش جهانی آن به 8/571 میلیون دلار رسید، ضمن اینکه منتقدان نیز از فیلم استقبال کردند. چیدل متولد 1964 در کانزاس سیتی آمریکاست و از فیلم‌های مطرح او می‌توان به "رنگ‌ها"، "شیطان در لباس آبی"، "شب‌های بوگی"، "خارج از دید"، "ماموریت به مریخ"، "قاچاق" و مجموعه فیلم‌های "اوشن" اشاره کرد.

چیدل سال 2005 برای بازی در نقش یک مدیر هتل در فیلم "هتل رواندا" نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شد. او این اواخر تریلر سیاسی "خائن" را روی پرده سینماها داشت. این بازیگر سیاه پوست در حال حاضر در فیلم "بهترین بروکلین" به کارگردانی آنتوان فوکوا بازی می‌کند و به تازگی فیلم "هتل سگ‌ها" را به پایان رسانده است.