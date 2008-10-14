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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

خدمات گردشگری در یزد تدریس می شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: رشته خدمات گردشگری در هنرستان کار و دانش شهدای جنوب یزد برای نخستین بار تدریس می شود.

علی اکبر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری، 19 نفر از دانش آموزان یزد برای تحصیل در این رشته پذیرش شدند.

وی با بیان اینکه امکان ادامه تحصیل دانش آموزان این رشته در مراکز آموزش عالی تا مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد، افزود: رشته مدیریت جهانگردی در سال 85 در دانشگاه یزد ایجاد شد همچنین امکان ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی و مراکز پیام نور در رشته یاد شده نیز وجود دارد.

کاظمی با بیان اینکه دانش آموزان مقطع متوسطه پس از طی دروس عمومی در سال اول دبیرستان بر اساس علاقمندی خود می توانند رشته خدمات گردشگری را برای تحصیل انتخاب کنند، یادآور شد: دانش آموزان در مدت دو سال دروس نظری و عملی در رشته خدمات گردشگری را آموخته و در پایان دیپلم خدمات گردشگری دریافت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: دروس تخصصی رشته خدمات گردشگری توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدریس می شود.

این مسئول همچنین از پیگیریهای اداره میراث فرهنگی برای ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دانشگاه یزد خبر داد.

کد مطلب 764843

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