118 نفر در استان مرکزی متقاضی طرحهای آمایش صنعتی هستند

علیرضا زاوشی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سهم استان مرکزی از تسهیلات طرح آمایش 140میلیارد ریال است که طی سه مرحله به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی گفت: 28مورد از طرحهای مذکور به صورت سرمایه در گردش تاکنون در کارگروه صنعت و معدن مصوب شده و 11طرح آن با سرمایه 521میلیارد ریال ، بالای ده میلیارد ریال است که برای بررسی به وزارتخانه فرستاده شد.



وی افزود: 17 طرح سرمایه در گردش استان از طریق کارگروه با تصویب نهایی به بانک عامل صنعت و معدن برای دریافت تسهیلات به میزان 84میلیارد ریال معرفی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح آمایش با حمایت وزارت صنایع بخشی از مشکلات سرمایه گذاران را رفع و امور اجرایی در تولید را تسریع و تسهیل کند.

وی از سفر قریب الوقوع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان مرکزی خبر داد و گفت: در این سفر مشکلاتی درقوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و صنعت وجود دارد و کمبود نقدینیگی در بخش صنعت استان، نبود lc داخلی برای صنایع مادر و رعایت نشدن قانون استفاده از حداکثر توان صنایع داخلی بحث خواهد شد.