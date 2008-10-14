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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

118 نفر در استان مرکزی متقاضی طرحهای آمایش صنعتی هستند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: 118سرمایه گذار در استان مرکزی متقاضی استفاده از تسهیلات طرح آمایش صنعتی در استان مرکزی هستند.

علیرضا زاوشی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سهم استان مرکزی از تسهیلات طرح آمایش 140میلیارد ریال است که طی سه مرحله به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
 
وی گفت: 28مورد از طرحهای مذکور به صورت سرمایه در گردش تاکنون در کارگروه صنعت و معدن مصوب شده و 11طرح آن با سرمایه 521میلیارد ریال ، بالای ده میلیارد ریال است که برای بررسی به وزارتخانه فرستاده شد.
 
وی افزود: 17 طرح سرمایه در گردش استان از طریق کارگروه با تصویب نهایی به بانک عامل صنعت و معدن برای دریافت تسهیلات به میزان 84میلیارد ریال معرفی شده است.
 
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح آمایش با حمایت وزارت صنایع بخشی از مشکلات سرمایه گذاران را رفع و امور اجرایی در تولید را تسریع و تسهیل کند.
 
وی از سفر قریب الوقوع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان مرکزی خبر داد و گفت: در این سفر مشکلاتی درقوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و صنعت وجود دارد و کمبود نقدینیگی در بخش صنعت استان، نبود lc داخلی برای صنایع مادر و رعایت نشدن قانون استفاده از حداکثر توان صنایع داخلی بحث خواهد شد.
کد مطلب 764848

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