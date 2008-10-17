95 درصد مواد غذایی مصرفی کشور در داخل تولید می شود

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هم اکنون با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای صنایع غذایی داخلی ما می توانیم در زمینه مواد غذایی به خصوص مواد غذایی حلال به سوی صادرات آنها پیش برویم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرط گسترش صادرات صنایع غذایی در کشور کیفیت مواد غذایی است که دولت نیز جهت رشد این بخش باید حمایت های لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه باید یک ساختار مشخص برای صنایع غذایی کشور تدوین شود، گفت: به عنوان مثال در اوایل ماه مبارک رمضان کمبود مرغ داشتیم ولی هم اکنون بیشتر از نیاز کشور مصرف مرغ داریم، از طرفی در زمینه سیب زمینی، کشور هم اکنون در مرحله زیان به سر می برد.

به گفته رجایی راه تعادل در صنایع غذایی تدوین یک برنامه سه یا چهار ساله است و در این قالب این صنایع باید خودشان را توانمند کنند و دولت نیز حمایت های لازم را از آنها انجام بدهد.

وی در خصوص نقش بخش خصوص در صنایع غذایی گفت: اعتقاد داریم همه بخش های کشور باید توسط بخش خصوصی اداره و سرمایه گذاری شود و دولت در زمینه نظارت و اعطای تسهیلات و وام در این زمینه فعالیت کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه مواد غذایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند،‌ گفت: اما مالیات بر ارزش افزوده در صنایع غذایی تاثیر گذار است زیرا این صنایع به فرآوری تبدیل می شود.

رجایی افزود: طرح مالیات بر ارزش افزوده به طور قطع در مواد غذایی نیز تاثیر گذار است بنابراین چالش هایی را در کوتاه مدت ایجاد می کند.