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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۲۹

همزمان با هفدهم ربيع الاول صورت گرفت

گشايش پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي

گشايش پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي

پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي "مدظله العالي" امروز همزمان با هفدهم ربيع الاول سالروز ولادت حضرت محمد مصطفي«ص» و حضرت امام جعفر صادق «ع» و نيز هفته وحدت گشايش يافت.


به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي ، در مراسمي كه به اين منظور با حضور حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري و جمعي از مقامات كشوري و لشگري در دفتر معظم له برگزار شد ، اين پايگاه فعاليت رسمي خود را بر روي شبكه اينترنت آغاز كرد.

پايگاه اطلاع رساني دفترحفظ و نشرآثارحضرت آيت اله العظمي سيدعلي خامنه اي "مدظله العالي" در حال حاضر به سه زبان فارسي ، انگليسي و عربي و شامل بخشهايي چون اخبار ، سخنراني ، ديدارها و جلسات ، پيام ها و نامه ها ، احكام و استفتائات ، آثار و كتابها ، خاطرات و حكايات و صوت و تصوير فعاليت دارد.

علاقمندان مي توانند از طريق آدرس www.khamenei.ir  به اين پايگاه دسترسي داشته باشند.

کد مطلب 76486

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