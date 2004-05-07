گشايش پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي



به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي ، در مراسمي كه به اين منظور با حضور حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري و جمعي از مقامات كشوري و لشگري در دفتر معظم له برگزار شد ، اين پايگاه فعاليت رسمي خود را بر روي شبكه اينترنت آغاز كرد.



پايگاه اطلاع رساني دفترحفظ و نشرآثارحضرت آيت اله العظمي سيدعلي خامنه اي "مدظله العالي" در حال حاضر به سه زبان فارسي ، انگليسي و عربي و شامل بخشهايي چون اخبار ، سخنراني ، ديدارها و جلسات ، پيام ها و نامه ها ، احكام و استفتائات ، آثار و كتابها ، خاطرات و حكايات و صوت و تصوير فعاليت دارد.



علاقمندان مي توانند از طريق آدرس www.khamenei.ir به اين پايگاه دسترسي داشته باشند.



