برنامه پنج ساله فرهنگی شهرستان سرایان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مظفر تاجی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود: محوریت شورای فرهنگ عمومی در امور فرهنگی ضروری است و در تدوین برنامه پنج ساله فرهنگی شهرستان سرایان از مجموعه پیشنهادات و نظارت کارشناسان و نخبگان استفاده خواهد شد.

امام جمعه شهرستان سرایان اضافه کرد: به زودی کمیته ها و کارگروه های شورا در این خصوص فعال و با برگزاری نشست با نخبگان زیرساخت های فرهنگی لازم را تجزیه و تحلیل می کنند.

فرماندار سرایان نیزدر این جلسه اظهارداشت: ورود به بازی های سیاسی در فعالیت های فرهنگی جز آسیب بر پیکره فرهنگ حاصلی ندارد.

محمدرضا رجبی مقدم تاکید کرد: کلیه برنامه های فرهنگی باید از طریق این شورا حمایت و برنامه ریزی شود.

مسئول دانشگاه پیام نور سرایان هم در این جلسه با اشاره به مشکلات و توفیقات این مرکز گفت: جای تعجب است که به رغم مشکلات و موضوعات فرهنگی هیچگاه از مسائل فرهنگی سوال نشده و همواره مسائل عمرانی در صدر توجه افراد بوده است.

حسین عطایی خاطرنشان کرد: قشر جوان و دانشجو بخش بزرگی از جمعیت این استان هستند و فرهنگ هر جامعه در رسیدگی به مشکلات، شناخت آن جامعه، پیشگیری از آسیب ها و ایجاد فرصت مطلوب فرهنگی نقش بسزایی دارد.

به گفته وی نیروی انسانی موجود در دانشگاه پیام نور شهرستان سرایان برای 60 نفر دانشجو به کار گرفته شده و در حال حاضر نمی تواند جوابگوی 400 دانشجو باشد.

وی نبود خوابگاه برای استقرار دانشجویان غیربومی را از جمله مشکلات این دانشگاه برشمرد و یادآورشد: پراکندگی این تعداد از دانشجو مشکلاتی را هم برای دانشجو و هم در بحث مسائل فرهنگی منطقه به وجود خواهد آورد.