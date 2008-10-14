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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

برنامه پنج ساله فرهنگی شهرستان سرایان تدوین می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سرایان گفت: برنامه پنج ساله فرهنگی شهرستان سرایان در قالب چشم انداز بیست ساله فرهنگی تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مظفر تاجی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود: محوریت شورای فرهنگ عمومی در امور فرهنگی ضروری است و در تدوین برنامه پنج ساله فرهنگی شهرستان سرایان از مجموعه پیشنهادات و نظارت کارشناسان و نخبگان استفاده خواهد شد.

امام جمعه شهرستان سرایان اضافه کرد: به زودی کمیته ها و کارگروه های شورا در این خصوص فعال و با برگزاری نشست با نخبگان زیرساخت های فرهنگی لازم را تجزیه و تحلیل می کنند.

فرماندار سرایان نیزدر این جلسه اظهارداشت: ورود به بازی های سیاسی در فعالیت های فرهنگی جز آسیب بر پیکره فرهنگ حاصلی ندارد.

محمدرضا رجبی مقدم تاکید کرد: کلیه برنامه های فرهنگی باید از طریق این شورا حمایت و برنامه ریزی شود.

مسئول دانشگاه پیام نور سرایان هم در این جلسه با اشاره به مشکلات و توفیقات این مرکز گفت: جای تعجب است که به رغم مشکلات و موضوعات فرهنگی هیچگاه از مسائل فرهنگی سوال نشده و همواره مسائل عمرانی در صدر توجه افراد بوده است.

حسین عطایی خاطرنشان کرد: قشر جوان و دانشجو بخش بزرگی از جمعیت این استان هستند و فرهنگ هر جامعه در رسیدگی به مشکلات، شناخت آن جامعه، پیشگیری از آسیب ها و ایجاد فرصت مطلوب فرهنگی نقش بسزایی دارد.

به گفته وی نیروی انسانی موجود در دانشگاه پیام نور شهرستان سرایان برای 60 نفر دانشجو به کار گرفته شده و در حال حاضر نمی تواند جوابگوی 400 دانشجو باشد.

وی نبود خوابگاه برای استقرار دانشجویان غیربومی را از جمله مشکلات این دانشگاه برشمرد و یادآورشد: پراکندگی این تعداد از دانشجو مشکلاتی را هم برای دانشجو و هم در بحث مسائل فرهنگی منطقه به وجود خواهد آورد. 

کد مطلب 764870

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