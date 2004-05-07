رييس كارگروه رسيدگي به مسايل فرهنگيان منتخبان مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: كار گروه فرهنگيان كارهايي را در خصوص مباحث مختلف و مشكلات عمده اي كه در نظام آموزش و پرورش اعم از ساماندهي و سازماندهي درون آموزش و پرورش و بحث بيرون از آن داشته است.



وي بااشاره به اينكه اين طرح درحال آماده شدن براي ارائه به هيات رييسه است ، گفت : طراحان قصد دارند با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس با تفكيك كميته آموزش و پرورش از كميسيون آموزش عالي بطور تخصصي مسائل فرهنگيان را دنبال كنند.



وي با اشاره به اينكه تلاشهايي براي محدودتركردن گستره فعاليت برخي كميسيونها به منظور تخصصي تر كردن فعاليتها در كميسيونهاي مجلس و به ويژه مسائل آموزش و پرورش درحال انجام است ، گفت: سازماندهي از درون آموزش و پرورش شامل مواردي نظير سازماندهي در نوع كتب درسي، تعامل با دانش آموزان و نوع بكارگيري فرهنگيان است . مجموعه بررسي ها نيز بر اين متمركز خواهد بود كه نظام آموزش و پرورش كشور نياز به يك حركت قدرتمند و سازماندهي شده از درون دارد.



حاج بابايي با تاكيد بر اينكه سازماندهي دروني آموزش و پرورش بسيار سست و ناكارآمد شده است، تصريح كرد: 50 درصد مشكلات آموزش و پرورش به ساختاردروني آن برمي گردد.



وي دو مشكل عمده سازماندهي دروني و نگاه بيروني به جايگاه آموزش و پرورش را مهمترين معضلات مبتلابه آموزش و پرورش در كشور دانست و گفت : دولت بايد در اصلاح نظام برنامه ريزي كشور به صورت ويژه به آن توجه داشته باشد .



حاج بابايي همچنين از تجزيه كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات و تشكيل كميسيونهاي مستقل و تخصصي تر در اين زمينه در مجلس هفتم خبرداد.



گفتني است كميسيون آموزش و پرورش در مجلس چهارم از آموزش عالي جدا بود اما به موجب مصوبه مجلس پنجم در مجلس ششم آنها را با يكديگر ادغام كردند.





http://www.mehrnews.com/wfNewsDetails_fa.aspx?NewsID=76427&t=Political