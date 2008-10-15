10 هزار نفر آموزشهای یگانی تعالی 87 را فرا می گیرند

سرهنگ پاسدار هادی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در هر مرحله شش گردان عاشورا و در مرحله پایانی پنج گردان الزهرا(س) در طی سه روز تمرینات و تاکتیکهای نظامی را فرا می گیرند.

وی ادامه داد: در این دوره ها 25 گردان عاشورا و پنج گردان الزهرا(س) حضور می یابند تا با آخرین آموزشهای برنامه ریزی شده در 12 عنوان شرکت کنند.

سرهنگ صبوری امداد و نجات، عقیدتی و احکام، پیش روی، تاخت، پدافند دور را دور، کمین و ضد کمین، پدافند غیرعامل، ایست و بازرسی، مقابله با اختشاشات، تیراندازی با سلاح سازمانی، سیاسی و راهپیمایی شبانه را از عناوین برگزاری این آموزشها عنوان کرد و اظهار داشت: آمادگی هر چه بیشتر نیروهای بسیجی از لحاظ آموزشهای تاکتیکی در راستای برنامه های ابلاغی هدف برگزاری این دوره می باشد.

تمرینات تاکتیکی و آموزشهای یگانی عاشقان ولایت (تعالی 87) تا 29 مهرماه جاری در منطقه برزش آباد مشهد ادامه دارد.