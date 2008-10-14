به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی در آغاز جلسه مشترک هیئت وزیران با ائمه جمعه سراسر کشور، برگزاری این جلسه مشترک را در سال نوآوری و شکوفایی را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر و ارائه عملکرد دولت، همچنین بهرهمندی از نظرات امام جمعه کشور دانست .
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که دولت اهداف متعالی چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی را پیش رو دارد و در حال تدوین برنامه پنجم توسعه کشور است، افزود: دولت در حال تنظیم این برنامه با رویکرد توام با عدالت و اخلاق اسلامی است .
وی اضافه کرد : دولت همچنین در حال برداشتن گامهای اساسی در جهت اجرای طرح تحول بزرگ اقتصادی است و معتقد است اهداف چشمانداز با اجرای هفت برنامهای که در طرح تحول اقتصادی گنجانده شده، محقق میشود .
دکتر داوودی در ادامه گفت: در مقطع حساس کنونی بحرانهای پیاپی جامعه سرمایهداری غربی و اقتصاد مبتنی بر تمایلات مادی، نوید ورشکستگی نظام سلطه در جهان را میدهد و همه اینها وظیفه خطیری به دوش دولت نهم گذاشته که قطعا همدلی و همفکری ائمه جمعه از ضروریات آن است.
وی خاطرنشان کرد : دولت نهم با استعانت از خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با مقاومت و نپذیرفتن دستورالعمل های نظام سلطه، حاضر به جانفشانی بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران است .
داوودی اضافه کرد : کسانی که حتی جرات دفاع از مبانی اصولی دین را ندارند، امروز دولتی را که درصدد پیگیری و اجرای ارزشهای اسلامی و محققکردن اهداف ناب مکتب اهل بیت در برنامه کاری خود است، مورد حمله قرار میدهند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه نماز جمعه برکات فراوانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، گفت : یکی از این برکات خنثیسازی هجمهها و حملههای بدخواهان علیه دولت است و نماز جمعه میتواند این اثرات را در سالمکردن فضای جامعه داشته باشد.
در این جلسه همچنین حجتالاسلام تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تقدیر از اقدامات دولت نهم در رسیدگی به امور مربوط به ائمه جمعه، توجه بیشتر به این حوزه را خواستار شد .÷1÷
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