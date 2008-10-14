زندانهای خراسان جنوبی با مشکل شدید اعتباری مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به کیفیت پایین ارائه خدمات به زندانیان این استان اشاره کرد و افزود: کاهش اعتبارات باعث پایین آمدن شدید کیفیت خدمات درمانی و غذایی در زندانهای خراسان جنوبی شده است.

وی سرانه غذایی سه وعده هر زندانی در این استان را تنها 700 تومان در روز اعلام کرد و اظهارداشت: با این رقم یک وعده غذایی را هم حتی نمی توان پاسخگو بود.

امینی دادن مرخصیهای اجباری به مددجویان زندانها را راه حلی برای رهایی از این معضل دانست .

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی اعتبار تخصیص یافته به زندانهای استان را در سال جاری سه میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: یک میلیاردو 100 میلیون تومان این اعتبار برای پرسنل زندانها ی استان می باشد.

به گفته وی روزانه دو میلیون تومان فقط هزینه غذایی زندان بیرجند می شود که اگر سایر زندانهای استان را نیز در این آمار طی یک سال در نظر بگیریم رقمی بالاتر از اعتبارات این اداره کل می شود.

امینی با بیان اینکه عمده زندانیان استان به نوعی با بیماریهای مختلف مواجهه هستند خاطرنشان کرد: با حل نشدن مشکل اعتباری ما در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی آمار زندانیان زندانهای این استان را دو هزار 748 نفر اعلام کرد و افزود: 84 درصد زندانیان این استان زندانیان مواد مخدری هستند و دارای رفتار های پر خطر که پیش بینی می شود درمواجهه با این کمبود ها عکس العملهای شدید نشان دهند.