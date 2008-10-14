کتاب جدید مرکز پژوهشها در مورد "رشد نقدینگی در اقتصاد ایران"

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصاد مرکزمرکز پژوهشها دراین کتاب با اعلام این مطلب که ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی و ثبات متغیرهای کلیدی انضباط – اقتصادی و نیز شرط اولیه تعدیل ساختاری به شمار می‌رود، افزود: با این وصف طی دو دهه گذشته رشد پول و نقدینگی در کشور همواره روندی افزایشی و بی‌ثبات داشته است.

دراین کتاب جنبه‌های نظری عملکرد پول ، نقدینگی، پشتوانه پول، ضریب فزاینده نقدینگی ، پایة پولی، رابطه پول و تورم و استقلال بانک مرکزی بررسی و تاکید شده است که بر خلاف مقتضیات تعدیل و اصلاحات اقتصادی که رشد نقدینگی باید مهار شود و به صورت کاملا منضبط و تحت کنترل درآید، در کشور ما به ویژه در سالهای اخیر، رشد نقدینگی حالت انفجاری و شتابان به خود گرفته و در درجه اول اجرای ناصحیح برنامه‌های تعدیل در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است.

نویسنده در این کتاب تنها راه برون رفت از فضای نامطمئن و بی‌ثبات پول را کاهش رشد پایه پولی و تثبیت آن دانست وافزوده است: آنچه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از ابزارهای مناسب سیاستی است به عنوان مثال کنترل ذخایر طلا – در این زمینه - چندان ابزار موثری نیست بلکه برای برون رفت از این مشکل یا باید بودجه‌های ارزی را در امور زیربنایی در نظر گرفت و بدون نیاز به تبدیل به ریال درآمد ارزی خود را خرج کرد و یا اینکه اگر بازار ارز به مفهوم دقیق آن وجود داشته باشد باید کاری کرد که بازار ارز تسویه شود و در این ارتباط در حوزه سیاست‌گذاری به کارگیری سیاست‌هایی چون محدود کردن فعالیت‌های نامولد، سوق دادن بازدهی بخش‌های اقتصادی به مقادیر هماهنگ و متناسب، مستقل کردن بودجه دولت از نفت و هزینه‌کردن ارزهای نفتی در امور زیربنایی و اساسی راهگشا خواهد بود.







