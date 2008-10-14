کشت زعفران در تربت حیدریه 20 درصد رشد داشته است

غلامحسین ساربان در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: برداشت زعفران از سطح 12هزار و130 هکتار از مزارع این شهرستان آغاز گردیده که با توجه به افزایش قیمت در سالهای گذشته، پیش بینی می گردد 20 درصد افزایش کشت داشته ایم.

وی با توجه به اینکه زعفران محصول صادراتی است و تربت حیدریه رتبه اول جهانی را در کشت این محصول داراست گفت: برنامه ریزی های خاصی جهت افزایش کمی و کیفی این محصول به کشاورزان جهت استفاده از توصیه های کارشناسان انجام شده است.

ساربان گفت: با توجه به صادرات این محصول و حساسیتهای موجود در بازار جهانی و رقابت در این خصوص، اعلام شده که رعایت مسائل بهداشتی در جمع آوری و پاک کردن انجام شود که در این خصوص شرکتهای بسته بندی و فرآوری زعفران شهرستان بسیار خوب درخشیده اند.

وی همچنین گفت: احداث سالنهای فرآوری و تهیه الک و هیتر جهت خشکاندن برای بالا بردن کیفیت به کشاورزان انجام می شود.

ساربان از کشاورزان زعفران کار تقاضا نمود با توجه به خشکسالیهای اخیر و سرمازدگی و خسارات وارده، نسبت به بیمه محصول خود در مهلت مقرر اقدام و به بانکهای کشاورزی مراجعه تا در صورت بروز خسارت، خسارات آنان جبران شود.