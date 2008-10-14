برداشت 18 هزار تن انگور سیاه از طبیعت و باغات سردشت

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، در مناطق کوهستانی شهرستان سردشت حدود 6 هزار هکتار تاکستان وحشی وجود دارد که انگورهای سیاه حاصل از آنها به دلیل رشد طبیعی و استفاده نکردن از کودها و سموم شیمیایی ارزش غذایی بالایی دارند.

علاوه بر این مناطق درختچه های انگور سیاه در سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی سردشت هم به صورت نهال کشت شده است که از هر هکتار آنها حدود 5/4 تن محصول برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی سردشت در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: امسال به دلیل سرمازدگی باغات انگور سیاه تولید این محصول در طبیعت و باغات سردشت حدود 30 درصد کاهش دارد.

معروف زاده افزود: 50 درصد از انگور سیاه تولید شده در سردشت به صورت تازه خوری مصرف و بقیه به صورت کنسانتره به خارج از کشور صادر می شود.

انگور سیاه سردشت نه تنها در داخل کشور بلکه از شهرت جهانی بالایی برخوردار است.

