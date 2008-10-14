چهار هزار کلاس آموزشی انجمن اولیاء و مربیان در استان تهران برگزار شد

علی طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این دوره ها 377 هزار و 661 نفر از اولیاء عضو انجمن اولیاء و مربیان در چهار هزار و 600 مدرسه شهرستانهای استان تهران شرکت کردند.

این مسئول از برگزاری کلاسهای آموزش خانواده در مدارس شهرستانهای این استان خبر داد و افزود: افرادی که از طریق برگزاری کنکور سراسری و مصاحبه حضوری، از طریق وزارت آموزش و پرورش برای آنها کارت مدرس آموزش خانواده صادر شده است، در این کلاسها تدریس می کنند.

وی بیان داشت: یکی از ماموریتهای ویژه انجمن اولیاء و مربیان افزایش آگاهیهای آموزشی و تربیتی والدین است که در این راستا کلاسهای آموزشی برای والدین برگزار شده است.

کارشناس انجمن اولیاء و مربیان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران یادآور شد: طبق آمار سال تحصیلی گذشته، پارسال 17 هزار و 668 نفر عضو انجمن اولیاء و مربیان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بودند.

طالب زاده متذکر شد: از این تعداد 62 درصد را زنان و تنها 38 درصد را مردان تشکیل می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: آمار شرکت مادران در جلسات انجمن اولیاء و مربیان قابل ملاحظه است چون مردان شاغل هستند و نمی توانند در جلسات شیفت صبح شرکت کنند، آمار شرکت آنان پایین است.