مجوز احداث فرودگاه در قم تایید نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ناظمی اردکانی امروز در بازدید از دانشگاه مفید قم با اشاره به لزوم احاث فرودگاه در قم گفت: مسئولان استان با توجه به زائر پذیر بودن قم ایجاد فرودگاه در این شهر را ضروری می دانند و در تلاش هستند تا فرودگاهی در قم ایجاد کنند.



ناظمی اردکانی تصریح کرد: اقدامات اولیه برای اخذ محوز به دستگاه های مربوطه ارائه شده است اما اعطای مجوز آن هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.



استاندار قم در ادامه به موضوع جاده های کشور اشاره کرد و گفت: در سفر هیئت دولیت به استان قم مصوباتی برای احداث راه ریلی به تصویب رسید که به زودی عملیاتی خواهد شد.



وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در راههای استان قم افزود: حجم سرمایه گذاری راه های دسترسی به استان قم 700 میلیارد تومان است که باید به آن توجه داشت.



ناظمی اردکانی به موضوع قطار شهری در قم اشاره کرد و گفت: طرح قطار شهری در استان تا یک ماه آینده تهیه خواهد شد.



وی اظهارداشت: در سال جاری 50 میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است که در صورت تصویب در شورای عالی ترافیک کشور اجرایی خواهد شد.