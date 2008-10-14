تعیین 1400 نقطه امن در تهران/خریداری 9 بیمارستان سیار توسط جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه همزمان با شناسایی مناطق امن، ایجاد تجهیزات برای اسکان در زمان حادثه را نیز دنبال می کنیم، افزود: اجرای مانورهای تخصصی برای نهادینه سازی کردن فرهنگ ایمنی و خود امدادی نیز در راستای توانمند کردن امداد و نجات در هنگام بروز حادثه دنبال می شود.

وی ادامه داد: همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی 15 مانور تخصصی در سطح تهران برگزار شد که دو مانور دیگر نیز تا پایان آبان ماه اجرا می شود که طی آن 10 هزار امدادگر با برنامه های مختلفی در زمینه امداد و نجات آشنا می شوند.

خریداری 9 بیمارستان سیار توسط جمعیت هلال احمر کشور

معاون جمعیت هلال احمر کل کشور و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران با اعلام اینکه تعدادی بیمارستان سیار توسط جمعیت هلال احمر خریداری شده است ، گفت: این بیمارستانهای سیار در 9 نقطه حادثه خیز کشور مستقر می شود که استان تهران نیز یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: این بیمارستانها 33 تخته به تمام امکانات یک بیمارستان کامل همچون اتاق عمل، رادیولوژی، پزشکی هسته ای، آزمایشگاه و ... مجهز هستند.

صادقی از استقرار بیمارستانهای سیار در جاده های پرخطر در مقاطع زمانی خاص خبر داد و گفت: در این بیمارستانها 10 پزشک عمومی فعالیت می کنند که بر اساس عملیات تعریف شده در مقاطع بحرانی از پزشکهای متخصص نیز در آن استفاده می شود.

معاون جمعیت هلال احمر کل کشور خاطر نشان کرد: البته 113 پایگاه امداد جاده ای هلال احمر در تمام سال در جاده ها حضور دارند که با اورژانس و سازمانهای بهداشتی و خدماتی دیگر همکاری می کنند.

ایجاد اردوگاههای اسکان اضطراری در شهرستانهای تهران

وی همچنین از ایجاد اردوگاههای اسکان اضطراری در شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: این پایگاهها در فیروزکوه و دماوند در دو قطعه 50 هزار هکتاری احداث شده اند که کلیه امکانات امداد و نجات نیز برای آنها پیش بینی شده است.

صادقی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه امکانات لازم امداد و نجات با همکاری شهرداری در سوله های مدیریت بحران دپو شود گفت: اگر این طرح با همکاری شهرداری اجرا شود سازمان جمعیت هلال احمر می تواند حدود 5 هزار خانوار را در هر یک از مناطق 22 گانه پوشش دهد تا در زمان حادثه از امکانات به وجود آمده استفاده کنند البته تاکنون بعضی از مناطق همچون منطقه 4 تهران در این زمینه با جمعیت هلال احمر همکاری داشته است.

معاون جمعیت هلال احمر کل کشور با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر امکانات انبار و دپوی اقمار امدادی را دارد ، اظهار داشت: همچنین در 9 شهرستان استان تهران این انبارها احداث شده و امکان سرویس دهی به ظرفیت بیش از 10 هزار خانوار را در زمان حادثه دارد.

وی افزود: پایگاههای پشتیبانی امداد و نجات تاکنون 60 درصد عملیات عمرانی و تجهیز سوله های خود را انجام داده است که امیدواریم تا پایان سال با تخصیص اعتبار 40 درصد دیگر آن را نیز تامین کنیم.

صادقی در ادامه عنوان کرد: تاکنون 450 هزار خانوار در شهر تهران تحت پوشش پایگاههای پشتیبانی اقلامی قرار گرفته اند که در صورت همکاری شهرداری به 500 هزار نفر افزایش می یابد.

معاون جمعیت هلال احمر کل کشور همچنین از ایجاد پایگاههای اقماری در استان خراسان رضوی وکرمان نیز خبر داد و گفت: این پایگاهها در حال حاضر فعال هستند و طبق سیاست جمعیت هلال احمر این پایگاهها در تمام نقاط کشورباید ایجاد شود.

کاهش بودجه هلال احمر استان تهران در طول سالهای گذشته

وی جمعیت هلال احمر را یک نهاد غیر دولتی مستقل دانست و گفت: عمده بودجه جمعیت هلال احمر بر اساس درآمدهای داخلی و کمک های مردمی تامین می شود که البته دولت نیز کمک هایی را در این زمینه دارد همچنین بر اساس قانون 5 درصد از درآمد دفاتر رسمی ثبت اسناد نیز به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد .

صادقی افزود: البته طبق تصمیم مجلس در سه سال گذشته 5 درصد حق جمعیت هلال احمر از دفاتر ثبت اسناد رسمی به نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با انتقاد از اینکه جمعیت هلال احمر نمی تواند مشکلات خود را در رده های بالای دولتی مطرح کند، گفت: چون جمعیت هلال احمر در بدنه دولت و جزو شورای برنامه ریزی استان نیست ، نمی تواند مشکلات خود را دقیقا مطرح کند.

معاون جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه اتفاقات بدی برای جمعیت هلال احمر در حال وقوع است ، عنوان کرد: تشکیل سازمانهای موازی برای انجام فعالیتهای امدادی یکی از مهمترین مشکلاتی است که هم اکنون با تشکیل ستاد مدیریت بحران شدت گرفته است.

صادقی تصریح کرد: اگرسازمان مدیریت بحران که قانون به تشکیل آن تاکید کرده است وارد فعالیتهای امداد و نجاتی همچون آموزش همگانی ، تشکیل سوله و انبار شود غیر منطقی است چرا که قطعا باعث موازی کاری با جمعیت هلال احمر خواهد شد.

وی افزود: ما در این زمینه با شخص رئیس جمهور و وزارت کشور صحبت کرده و تاکید کردیم ستاد مدیریت بحران وارد کارهای اجرایی نشود چون در غیر اینصورت طرحها و فعالیتهای صورت گرفته از سوی جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی تحت الشعاع قرار می گیرد پس بهتراست نظارت با آنها باشد تا ما نیز به کارهای اجرایی بپردازیم.

معاون جمعیت هلال احمر کشور در پایان با اشاره به اینکه که دو میلیون نفر از مردم به صورت داوطلبانه با جمعیت هلال احمر همکاری می کنند، اظهار داشت: در استان تهران نیز پانصد هزار نفربه صورت داوطلبانه با جمعیت هلال احمر استان تهران همکاری می کنند که 88 هزار نفر آنها عضو فعال هستند.