110 نفر از خادمین مساجد شهرستان کرج بیمه شدند

حجت الاسلام محمد قدوسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: بیمه شدن این خادمین با هدف تامین آتیه آنها صورت گرفته و در زمینه آن از سوی اداره اوقاف شهرستان، تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است.

وی ادامه داد: در این طرح، هفت درصد از 27 درصد حق بیمه را خود خادمین پرداخت می کنند و 20 درصد باقیمانده از سوی دولت پرداخت می شود.

این مسئول با اشاره به بیمه شدن خادمین به عنوان یک طرح بسیار موثر در بهبود معیشتی آنها افزود: با توجه به این که خادمین مساجد از سوی ارگان، نهاد یا سازمان خاصی حمایت نمی شوند اجرای طرحهایی از این دست در ارتقاء سطح معیشتی آنها تاثیر بسیاری دارد.

بحث بیمه خادمین از زمان روی کار آمدن دولت نهم به صورت جدی پی گیری شده است.