66 هزار واحد پلاسمای خون از کرمان صادر شده است

محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل در اختیار نداشتن صنعت فرآوری پلاسما در داخل کشور پلاسمای خون برای فراوری به آلمان صادر می شود.

وی تصریح کرد: پلاسمای سازمان انتقال خون استان کرمان از درجه سلامت بالایی برخوردار است و به تائید کارشناسان آلمانی رسیده است و به دلیل بالا بودن ضریب سلامت پلاسمای کرمان موسسه آلمانی فراوری کننده خون همکاری لازم را انجام می دهد.

وی گفت: خون ذخیره شده در ایران یکی از سالم ترین خون های اهدایی در دنیا محسوب می شود که دلیل عمده آن اعتقادات مذهبی مردم است.

مهدی زاده افزود: پلاسمای صادر شده به آلمان پس از فرآوری به مشتقات مختلف از جمله آلبومین، 8 و9 و"IVIG " برای مصرف داخلی به کشور ارجاع می شود.

وی عنوان کرد: این فرآورده ها در زمینه بیماریهای سرطان و سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد و موجب صرفه جویی ارزی در ذخایر مالی کشور می شود.





