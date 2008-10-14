حاکمیت روحیه اسلامی تمایز پلیس ایران با سایر کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباس عدل بعد از ظهر امروز در نشست نخبگان با نیروی انتظامی نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ افزود: تولید امنیت یک فرآیند تک محصولی نیست، بلکه بر دوش همه اقشار جامعه و به ویژه نخبگان است.

وی یاد آور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نا امنی های زیادی از سوی گروهک های ضد انقلاب، رژیم بعثی عراق، آمریکای جنایتکار، اشرار مسلح افغانی و طالبان و ... مواجه بودیم که با جان فشانی آحاد مردم همیشه در صحنه، این ها دفع و امنیت برقرار شد و امروز همه به ویژه جوانان باید قدر امنیت را بدانند.

این مسئول با اشاره به موفقیت های جوانان ایرانی در عرصه های مختلف علمی چون سلول های بنیادی، داروهای جدید، علوم فضایی و ...اظهار داشت: امروز جوانان ما هر روز بیشتر از روز قبل به قله های رفیع علمی دست می یابند.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی از تولید بمب اتم توسط جوانان ما نمی ترسند بلکه از تفکر ناب اسلامی جوانان ما وحشت دارد.

عدل خاطر نشان کرد: دشمن به فکر گرفتن نخبگان جامعه ماست و دشمنان با اشاعه مواد مخدر، منکرات و فحشا دستیابی به این هدف را دنبال می کنند.

در این جلسه هفت نفر از فرماندهان انتظامی نیشابور به سئوالات طرح شده از سوی حضار پاسخ دادند.

