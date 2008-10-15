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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

46 میلیارد ریال اعتبار برای مهار خشکسالی به نیشابور اختصاص یافت

46 میلیارد ریال اعتبار برای مهار خشکسالی به نیشابور اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ر یزی و امور عمرانی فرمانداری نیشابور گفت: جمع اعتبار تخصیصی از محل اعتبارات لایحه بودجه سال 87 به شهرستان نیشابور جهت مقابله با بحران خشکسالی، مبلغ 45 میلیارد و 974 میلیون ریال است.

علی مغربی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از این رقم 24 میلیارد و 308 میلیون ریال به ده طرح در بخش کشاورزی در اختیارات ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: همچنین نه طرح در بخش آب شهری با اعتبار تخصیصی هفت میلیارد و 585 میلیون ریال به اداره آب و فاضلاب شهری تعلق گرفت.

مغربی با بیان اینکه 12 طرح با اعتبار هفت میلیارد و 620 میلیون ریال در بخش آب شرب روستایی تعریف شده است، خاطر نشان کرد: شهرداری های هفت گانه شهرستان جهت جدا سازی آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری دو میلیارد و 460 میلیون ریال اعتبار گرفتند.

وی عنوان کرد: دریافتی اداره امور آب جهت تامین آب شهری و روستایی چهار میلیارد بوده است.

مغربی با یاد آوری اینکه در ابتدای سال جاری نیز مبلغ 29 میلیارد ریال از اعتبارات استانی در بخش کشاورزی و آب شرب شهری تخصیص یافته است، جمع اعتبارات تخصیصی به شهرستان نیشابور در این خصوص را رقمی حدود 75 میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 765019

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