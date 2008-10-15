6 تابلوی بالاسری پیام متغیر جدید در مشهد نصب می شود

سید مهدی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این تابلوها به منظور افزایش اطلاع رسانی ترافیکی به شهروندان در سطح شهر مشهد نصب خواهد شد.

وی هدف از نصب این تابلوها را اطلاع رسانی به موقع و سریع به شهروندان در خصوص وضعیت ترافیکی معابر شهر برای تعیین مسیر و جلوگیری از ایجاد گره های ترافیکی در معابر عنوان کرد.

دکتر امامی عنوان کرد: این تابلوها همچنین به منظور اطلاع رسانی عمومی در خصوص ارتقای فرهنگ تردد در معابر شهری در میان شهروندان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز کنترل ترافیک مشهد با بیان اینکه با نصب این تابلوها، تعداد تابلوهای بالاسری پیام متغیر در سطح شهر مشهد به 14 عدد خواهد رسید، افزود: براساس نیازسنجی های صورت گرفته در معابر مشهد باید 40 تابلو بالاسری پیام متغیر VMS فعال باشد که امیدواریم بر اساس برنامه تا سال 89 به این تعداد دست یابیم.



همچنین معاون هماهنگی امور مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: خط کشی معابر مشهد تا سه ماه آینده در کلیه مناطق شهر مشهد ادامه خواهد یافت.

مسعود بیژنی اظهار کرد: در حال حاضر عملیات خط کشی معابر در مناطق 1، 2، 8، 9، 11 و ثامن شهرداری مشهد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه روند خط کشی معابر مشهد تا اتمام خط کشی کلیه معابر مشخص شده ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: تاکنون بزرگراه شهید کلانتری حد فاصل میدان آزادی تا میدان جهاد سازندگی واقع در مناطق 7 و 8، بلوار شهید کامیاب واقع در منطقه 3 و خیابان خواجه ربیع حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا آرامگاه خط کشی شده است.

بیژنی عنوان کرد: همچنین بلوار امامیه واقع در منطقه 10، بلوار مصلی در منطقه 6، بلوار طبرسی واقع در منطقه 4، بلوار میرزا کوچک خان در منطقه 5 و بلوار شهید کاوه در منطقه 3 در ردیف های بعدی خط کشی معابر مشهد قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: خط کشی خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی (ع) به خاطر در معرض دید بودن اولویت اصلی خط کشی معابر است.

معاون امور هماهنگی فنی مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اضافه کرد: خط کشی ایستگاه های اتوبوس نیز آغاز شده است.