به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از برگزاری اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در ژنو در سخنرانی به موضوع خلع سلاح‌های هسته‌ای پرداخت و موضوع خلع سلاح و عدم اشاعه آن را یکی از مهم‌ترین موضوعات جهان امروز خواند و گفت: این موضوع صرفا از طریق همکاری و تلاش مشترک همه ملت‌ها می‌تواند ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه امروز حدود دو هزار و 700 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های چند کشور معدود وجود دارد، اظهار داشت: این مقدار سلاح هسته‌ای کفایت می‌کند تا تنها کره شناخته شده قابل زندگی را چندین بار نابود شده و تبدیل به خاکستر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هزارها تن مواد اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم در ذخایر همین کشورها وجود دارد که می‌تواند تبدیل به سلاح شود .

لاریجانی ادامه داد:‌ حفظ نیروهای هسته‌ای استراتژیک و مدرنیزه کردن مداوم آنها و نیز دکترین‌های جدید نظامی که در پی یافتن توجیهی برای کاربرد احتمالی این سلاح‌ها به ویژه علیه کشورهایی که فاقد سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد، تهدید بزرگی برای بشریت است.

وی افزود: تا زمانی که کشورها بر این باورند که ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چیزی بیشتر از یک جمله طولانی نیست هیچ امیدی برای این معضل بین‌المللی و ایجاد آرامش برای ملت‌ها وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در سال‌های اخیر وضعیت وخیم‌تر شده است و نه تنها هیچ پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رخ نداده است بلکه استفاده از سلاح‌های اتمی خفیف شده در جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، لبنان و برخی استراتژی‌های مبتنی بر تفکرات جنگ سرد، اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را در آستانه قرن 21 نشان می‌دهد که در این رابطه اتخاذ برنامه بازنگری جدید وضعیت هسته‌ای آمریکا سرآغاز یک روند خطرناک است و چنین فرآیندی موجب تضعیف حقوق بین‌الملی می‌گردد.

وی ادامه داد: این فرآیند در ترکیب با سیستم دفاع ضد موشک‌های بالستیک و بی‌اعتنایی به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و توسل به رفتار یکجانبه نظم موجود بین‌المللی را نیز در خطر قرار می‌دهد.

رئیس پارلمان ایران تاکید کرد: بی‌خاصیت کردن معاهده NPT و بحران از دست دادن اعتماد، حداقل هزینه‌ای است که از این فرآیند متوجه جامعه بین‌المللی می‌گردد.

لاریجانی اظهار داشت: جامعه بین‌المللی حق دارد که اطمینان پیدا کند تا کابوسی که مردم هیروشیما و ناکازاکی را در بر گرفت، دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه سلاح‌های هسته‌ای همانند سلاح‌های میکروبی و شیمیایی غیرقانونی هستند، تصریح کرد: دو طبقه از سلاح‌های کشتار جمعی اکنون بر اساس کنوانسیون‌های ذیربط ممنوع شده‌اند و اکنون زمان آن رسیده است که ممنوعیت کامل سلاح‌هایی هسته‌ای و امحای کامل آنها در یک چارچوبه زمانه مشخص از جمله از طریق کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای تحقق یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پارلمان‌ها می‌توانند نقش مهمی در ترغیب دولت‌ها و پیشبرد مذاکرات برای تدوین چنین معاهده‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن داشته باشند.

لاریجانی فعالیت‌های خارج از پادمان‌های رژیم صهیونیستی را منشا نگرانی در خاورمیانه و تهدیدی برای صلح و امنیت دانست و خاطرنشان کرد: تنها این رژیم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در خاورمیانه نپذیرفته است و فعالیت‌هایش خارج از پادمان آژانس است که مایه تاسف است که این رژیم توسط برخی از کشورهای خاص غربی پاداش دریافت می‌کنند.



وی گفت: در سال‌های اخیر رفتار دوگانه ایالات متحده آمریکا نسبت به اجرای معاهده‌های بین‌المللی، خاصیت این معاهدات را به حداقل رسانده و باعث ترغیب کشورها به سوی سلاح‌های هسته‌ای شده که نمونه آن رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه است که دارای سلاح اتمی هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ایالات متحده با زیر پا گذاشتن معاهدات بین‌المللی، قراردادهای اتمی با آنها منعقد نمودند و از طرف دیگر با پرونده هسته‌ای ایران رفتار غیرحقوقی و غیرعادلانه دارد.

لاریجانی اظهار داشت: بد نیست به این امر تامل داشته باشیم که فاکتورهای بی‌اعتمادی به آمریکا و رفتارهای آمره آنها در تصمیم‌سازی کشورها موثر است و دولت‌ها بین سخنان شیرین و سیمای مودت‌آمیز تنظیم شده در ادبیات آمریکا و رفتار خشن و فریب‌کارانه آنها در میدان عمل محاسباتی خواهند داشت که داخل در معادله از پیش تنظیم شده قرار نگیرند و نمونه این تصمیم‌گیری را در لبنان، عراق و افغانستان شاهد هستید.

وی افزود: باید به مردم افغانستان حق داد که بین امیدهای پمپاژ شده اولیه در سرکوب تروریسم، محو مواد مخدر و وضعیت فعلی یعنی گسترش اقدامات ضد امنیتی در سال جاری به میزان 441 برابر سال 2001 و افزایش مواد مخدر به میزان 9 هزار تن در سال 2008 یعنی بیش از 40 برابر سال 2001، عمل ناتو را مبنای قضاوت خود قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به اشغال عراق اشاره کرد و بیان داشت: در نظرسنجی که در عراق صورت گرفته در ابتدای اشغال 45 درصد مردم عراق حضور آمریکا را برای ایجاد دموکراسی می‌پنداشتند ولی در دو نظرسنجی اخیر این رقم به 3 درصد کاهش یافته است که به نظر می رسد غیرمتعهدانه بودن چنین سیاست‌هایی بیشتر عامل گریز کشورها به سوی رفتار غیرقانونی خواهد بود که خطرات بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه ایران رسما اعلام نموده است که سلاح کشتار جمعی در دکترین‌های دفاعیش جایی ندارد و در مذاکرات طولانی راه‌های متنوعی برای اعتماد دو سویه مطرح شده است، گفت: سیاست کهنه و سوخته چماق و هویج باعث بی‌خاصیت نمودن مذاکرات شد. پس از توافق با نماینده اتحادیه اروپا درباره مدالیته حل مسایل با آژانس، ایران مطابق تفاهم با آژانس کار را جلو برد اما رفتار غیرخردمندانه در توسل به شورای امنیت مخصوصا نوع مبتذل اخیر آن هیچ تاثیری جز کند کردن مسیر حل مساله نداشته است بلکه به بازنگری در همکاری‌های گسترده منجر خواهد شد.

لاریجانی افزود: به نظر می رسد این تجربیات باید ما را به یک استراتژی مشخص در تکنولوژی اتمی برساند که به مکانیزم‌های تاثیرگذار سیاسی کشورهای بزرگ بر مبنای حقوقی ان پی تی خاتمه داد. ممکن است منافع و هوس‌های سیاسی آنها در نادیده‌ انگاری خلع سلاح هسته‌ای و سد نمودن حق دیگر کشورها در انرژی هسته‌ای نهفته باشد اما چنین سیاست‌هایی نباید نظام حقوقی NPT را ضایع کند.

وی در خاتمه تاکید کرد: شاید زمان آن رسیده باشد که با بررسی تخلفات همه کشورها در اجرای معاهده NPT نظم جدیدی را در این باب ایجاد کنیم.