به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ، متن كامل بيانات معظم له چنين است :



بسم الله الرحمن الرحيم



امروز سالروز ولادت نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (صلّي اللَّه عليه وآله) و همچنين سالروز ولادت مبارك حضرت امام جعفر صادق (عليه الصّلاة والسّلام) است. در واقع امروز براي امت اسلامي عيد بزرگي است .

اولاً اين مناسبت فرخنده را به امت بزرگ اسلامي، به ملت عزيز ايران و به حضار محترم اين مجلس - مخصوصاً به ميهمانان و برادران غيرايراني كه در اين جلسه هستند - تبريك عرض ميكنم، ثانياً به تناسب تكريم و تجليل از شخصيت نبي مكرم اسلام، ما مسلمانها خيلي حرفها داريم كه به يكديگر بگوييم و آنها را ميان خود به مطالعه و بررسي بگذاريم؛ چون پيغمبر اسلام معلم همه نيكي ها و معلم عدالت، انسانيت، معرفت، برادري و معلم رشد و تكامل و پيشرفت دائمي بشر تا انتهاي تاريخ بود. بشر كي ميتواند زماني را تصور كند كه از اين درسهاي گرانبها بي نياز باشد؟ بشريت امروز هم مثل هميشه محتاج درس و تعليم پيغمبر اسلام است .

آنچه كه من امروز در اين جمع نخبگان و برگزيدگان امت اسلام ميخواهم عرض كنم، مسأله وحدت و اتحاد بين مسلمانهاست. امروز دنياي اسلام و امت اسلامي با مصائب بزرگي مواجه است. درست است كه بسياري از اين مصائب از درون دل خود ما مسلمانها برخاسته است؛ ما كوتاهي و تنبلي كرديم و با خودخواهي ها و دنياطلبي هاي خودمان راه امت اسلامي به سوي قله تكامل انساني را نپيموديم، كه بايد برگرديم؛ بايد حركت كنيم؛ بايد توبه كنيم؛ اما شكي نيست كه در دورانهاي اخير تاريخ، بخش بسيار مهمي از اين عقب ماندگيها، مصيبت ها و مشكلات نيز ناشي از نظم باطل جهاني امروز و ديروز است. نظام جهاني، نظام اقتدارگرايي است؛ نظام تكيه بر زور است؛ نظام زندگي انسان نيست؛ نظام زندگي جنگلي است .

به وضع دنياي اسلام نگاه كنيد! ما سالها مسأله فلسطين را به عنوان زخم عميق پيكر اسلامي همواره به ياد خودمان مي آورديم، امروز عراق هم اضافه شده است! ببينيد كه قدرتمندان با تكيه به زور چه مي كنند. همه حرفهاي غيرمنطقي و غلط را با اتكاء به زور و با اتكاء به منطق سلاح و قدرت سياسي و پولي به شكل حرف قابل دفاع و منطقي در دنيا مطرح و عمل مي كنند. جرائمي را كه در عرف همه ملتهاي جهان جنايت و جرم است، علني انجام ميدهند و گاهي براي ظاهرسازي نامي هم روي آن ميگذارند، در حالي كه ميدانند كسي آن را قبول نميكند؛ اما گاهي حتّي اسم و نقابي هم روي آن نمي گذارند. دولت غاصب صهيونيست صريحاً اعلام ميكند كه من زبدگان فلسطيني را ترور ميكنم و دولت امريكا هم رسماً و علناً از او حمايت ميكند! اين وضع نظام امروز جهاني است .

تروريسم - كه مبارزه با آن بهانه اي براي قدرتمداري و اعمال زور دولت مستكبر آمريكا شده است - صريحاً به عنوان يك كار مجاز و مشروع در زبان آنها و در عمل حكام صهيونيست تحقق پيدا ميكند، و همه هم با تكيه بر زور و قدرت سلاح. اشغال و تصرف نظامي عراق و تحقير و به ذلت كشاندن يك ملت با فرهنگ و بزرگ، جرم بين المللي است؛ اما آنها اين كار را صريحاً و تحت عناوين حقوق بشر و دفاع از دموكراسي و آزادي انجام دادند، كه هيچكس هم در دنيا باور و قبول نميكند؛ چون رفتار اشغالگران در داخل عراق درست عكس اين موضوع را نشان ميدهد و پيداست كه به حقوق انسانها و به حق مردم براي تعيين حكومت هيچ اعتنايي ندارند و براي آن هيچ ارزشي قائل نيستند؛ خودشان نصب ميكنند، خودشان حاكم معين ميكنند، خودشان قانون ميگذرانند و خودشان متخلف از قانون را بدون هيچگونه محاكمه اي مجازات ميكنند؛ آنهم مجازات كشتار. ببينيد در عراق چه ميگذرد! اين وضع امروز امت اسلامي است .

امت اسلامي تنها به اين جرم كه چون در يك نقطه ثروتمند دنيا قرار گرفته است، چون گردش چرخ تمدن كنوني دنيا متوقف بر امكاناتي است كه در اين نقطه از دنيا بوفور موجود است، مورد طمع و دستاندازي قدرتها قرار گرفته كه در اين راه هرگونه جنايتي را براي خودشان مجاز ميشمارند؛ اين وضع امت اسلامي است! آيا امت اسلامي در مقابل اين دست اندازي قدرتمندانه نميتواند از خود دفاع كند؟ جواب اين است كه چرا، ما ميتوانيم دفاع كنيم؛ ما ابزارهاي زيادي را براي دفاع از حق و موجوديت خود در اختيار داريم. ما جمعيت بزرگي هستيم؛ ما ثروت عظيمي داريم؛ ما انسانهاي برجسته و سرمايه اي معنوي اي داريم كه به مردم ما قدرت ايستادگي در مقابل زورگويان را ميدهد؛ ما فرهنگ و تمدن باسابقه اي داريم كه در دنيا كم نظير است؛ ما خيلي امكانات داريم، بنابراين بالقوه ميتوانيم دفاع كنيم. اما چرا دفاع نمي كنيم؟! چرا عملاً در ميدان، كاري از ما برنمي آيد؟ چون با هم متحد و يكي نيستيم؛ چون به بهانه هاي گوناگون ما را از هم جدا كرده اند. لشگر منظمِ عظيم و مجهزي به نام امت اسلامي را به گروه هايي كه همّ و غمّشان مقابله و مبارزه با هم و ترسيدن از هم و تعرض به هم و پنجه زدن به صورت يكديگر است، تقسيم كرده اند. در اين شرايط، معلوم است كه اين لشگر كارآيي نخواهد داشت .

امروز وقت آن رسيده است كه دنياي اسلام بازنگري كند؛ بر روي مسأله وحدت بجد فكر كند. امروز تهديد آمريكا در اين منطقه متوجه يك كشور و دو كشور نيست؛ متوجه همه است. امروز تهديد سرمايه داران صهيونيستِ پشت سرِ دستگاه حاكمه آمريكا، به بلعيدن يك قسمت از منطقه ما اكتفا نميكند؛ همه منطقه را ميخواهند ببلعند و امروز صريحاً هم اين حرف را ميگويند. «طرح خاورميانه بزرگ»، معنايي جز اين ندارد. از پنجاه و چند سال پيش كه دولت غاصب صهيونيست تشكيل شد و از حدود صد سال پيش كه اين فكر در مجامع غربي و اروپايي شكل گرفت، نيت همين بود كه ميخواهند اين منطقه را ببلعند؛ ببرند؛ لازم دارند. مردم اين منطقه برايشان مهم نيستند؛ همه مورد تهديدند. وقتي همه مورد تهديدند، عاقلانه ترين راه اين است كه همه به فكر بيفتند و دستها را در دست هم بگذارند. توصيه و مطالبه جدي ما از دولتها و ملتهاي اسلامي اين است كه روي اين مطلب فكر و كار كنيم، كه زحمت و مقدماتي دارد؛ بايد مقدماتش تأمين شود. البته دشمن هم بيكار نمي ماند و از ابزارهاي قديمي تفرقه انگيز استفاده ميكند؛ از قوميتها، مذهب و طايفه گري استفاده ميكند و موضوعاتي را كه اسلام تأكيد كرده كه عمده نشوند، آنها را عمده ميكند. اسلام تأكيد كرده است كه قوميتها، ملاك تشخيص و هويت نيستند؛ «انّ اكرمكم عنداللَّه اتقاكم». اسلام تأكيد كرده است كه برادران مسلمان بايد با هم برادرانه رفتار كنند؛ نگفته است برادراني كه سني اند يا شيعه اند يا فلان مذهب ديگر را دارند، بلكه گفته است كه مسلمانان «انّما المؤمنون اخوة» هستند. هر كسي به اين كتاب و به اين قرآن و به اين دين و به اين قبله اعتقاد دارد، مؤمن است؛ اينها با هم برادرند؛ اسلام اين را به ما گفته است. اما ما خنجرها را پشت سر مخفي ميكنيم براي زدن به سينه برادران! در همه بخشها هم مقصريني هستند. جلوي اينها را بايد گرفت و با اينها بايد مقابله كرد. امروز امت اسلام براي حيات، سربلندي و نجات خود و براي برافراشتن پرچم اسلام، به وحدت احتياج دارد. كدام منطق است كه در مقابل اين مسائل بتواند مقاومت كند، تا اختلاف ايجاد شود؟ وحدت بر همه ضرورتها و اولويتها ترجيح دارد و از آنها اولي تر و مقدمتر است. چرا ضرورت اتحاد بين مسلمانان را نميفهميم؟! بار سنگيني بر دوش ماست و اين برهه، برهه حساسي است. اگر دشمنان بتوانند با اِعمال قدرت اين منطقه را تصرف كنند، دنياي اسلام باز هم مثل دوران استعمار، صد سال ديگر عقب خواهد افتاد و صد سال ديگر فاصله امت اسلامي با دنياي مدرن و صنعتي بيشتر خواهد شد. ما بايد جوابش را بدهيم؛ امروز ما مسؤول هستيم؛ امروز دولتها، نخبگان، زبدگان، رجال فرهنگي و ديني مسؤولند؛ همه ما در مقابل وحدت دنياي اسلام مسؤوليم. امام بزرگوار ما (رضوان اللَّه تعالي عليه) از مهمترين حرفهايي كه از قبل از پيروزي انقلاب تا آخرين دوران زمان زندگي خود بر زبان داشت و تأكيد ميكرد، وحدت امت اسلامي، اتحاد مسلمانها و بزرگ نكردنِ بهانه هاي كوچك بود، و ما امروز مي بينيم و ميفهميم كه توصيه بسيار حكيمانه و بسيار درستي بوده است .

از خداوند متعال ميخواهيم كه به بركت روح مطهر خاتم الانبياء و مجاهدات اين شخصيت بي نظير بشري؛ اين افضل اولاد آدم، و مجاهداتي كه مسلمانان بزرگ كرده اند، و روح مطهر امام جعفر صادق (عليه الصّلاة والسّلام) و زحماتي كه آن بزرگوار كشيدند، همه ما را از خواب غفلت بيدار كند؛ ما را به راه راست هدايت كند؛ به آنچه كه وظيفه ماست، ما را هم آگاه و هم توانا كند و انشاءاللَّه شر دشمنان امت اسلام را به خودشان برگرداند .

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته