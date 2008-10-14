یک فوریت تعیین حسابرسی شهرداری تهران در سال 87 تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسول خادم در خصوص تصویب یک فوریت این طرح گفت: از سال 76 تا 82 حسابرسی در شهرداری تهران نداشتیم و با تصمیم شورای دوم شهر تهران، تصمیم گرفته شد برای سال 82 تا 84 حسابرسی صورت گیرد تا بتوان شرایط پیگیری بهتر و مناسب ‌تری را در حوزه‌ مالی داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این مطلب که در سال 85 و 86 نیز حسابرسی داشتیم و کار حسابرسی این دو سال بزودی شروع می ‌شود، افزود: مستندات لازم از طریق معاونت مالی و اداری در اختیار حسابرسان قرار گرفته است.

خادم تاکید کرد: برای آن که شفافیت لازم در حسابرسی مالی جدید وجود داشته باشد، این حسابرسی باید به صورت میدانی و همراه با اجرا باشد و این ضرورت را برای سال 87 در نظر گرفته‌ایم.

وی به ارجاعات شورای شهر تهران در مورد حسابرسی بودجه شهرداری به کمیته اصلاح نظام مالی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعهدی بودن بودجه شهرداری در سال 87، باید بتوانیم حسابرسی مستند و قابل بررسی را ارائه دهیم.