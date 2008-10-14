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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

در جلسه امروز شورا؛

یک فوریت تعیین حسابرسی شهرداری تهران در سال 87 تصویب شد

یک فوریت تعیین حسابرسی شهرداری تهران در سال 87 تصویب شد

شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز خود با تصویب یک فوریت طرح تعیین حسابرسی 1387 شهرداری تهران ، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسول خادم در خصوص تصویب یک فوریت این طرح گفت: از سال 76 تا 82 حسابرسی در شهرداری تهران نداشتیم و با تصمیم شورای دوم شهر تهران، تصمیم گرفته شد برای سال 82 تا 84 حسابرسی صورت گیرد تا بتوان شرایط پیگیری بهتر و مناسب ‌تری را در حوزه‌ مالی داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این مطلب که در سال 85 و 86 نیز حسابرسی داشتیم و کار حسابرسی این دو سال بزودی شروع می ‌شود، افزود: مستندات لازم از طریق معاونت مالی و اداری در اختیار حسابرسان قرار گرفته است.

خادم تاکید کرد: برای آن که شفافیت لازم در حسابرسی مالی جدید وجود داشته باشد، این حسابرسی باید به صورت میدانی و همراه با اجرا باشد و این ضرورت را برای سال 87 در نظر گرفته‌ایم.

وی به ارجاعات شورای شهر تهران در مورد حسابرسی بودجه شهرداری به کمیته اصلاح نظام مالی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعهدی بودن بودجه شهرداری در سال 87، باید بتوانیم حسابرسی مستند و قابل بررسی را ارائه دهیم.

کد مطلب 765038

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