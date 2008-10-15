عدم تحقق درآمدها خریدهای شهرداری نیشابور را مشکل کرده است

محمود لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به دلیل حاکمیت شرایط جوی خاص در فصول سرد در نیشابور نیاز جدی به ماشین های نمک پاش، شن پاش است که خرید آنها حداقل 105 میلیون تومان هزینه در بر دارد.

وی یادآور شد: تا کنون نمک پاشی و شن پاشی به روش دستی، انجام می شد که به آسفالت خیابان ها، آسیب وارد کرده است.

وی تصریح کرد: امسال شهرداری برای خرید ماشین آلات، یک میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده است که البته تا کنون، دست سازمان را نگرفته است.

وی اظهار داشت: برنامه ما در صورت اختصاص این اعتبار، خرید آسفالت خورد با اعتبار بیش از 300 میلیون تومان، جاروب خیابانی با اعتبار بیش از 200 میلیون تومان، تجهیز برف روب های خیابانی با اعتبار 100 میلیون تومان و ... است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری نیشابور گفت: توقفگاه و تعمیرگاه بزرگ سازمان در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع و فضای اداری، انباری، نگهبانی به مساحت 700 متر مربع به پایان رسیده است.

لطفی افزود: طرح ایجاد سوله تعمیرگاهی و جایگاه سوخت دو منظوره گازوئیل و گاز نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این توقفگاه سازمان در داخل شهر و در فاصله ده کیلومتری کارگاه های شهرداری بود، خاطر نشان کرد: این انتقال، باعث کاهش بار ترافیکی، سوخت و استهلاک وسایل و معابر و آلاینده های زیست محیطی و آلودگی صوتی شده است.

وی یادآور شد: این سازمان دارای0 9 دستگاه ماشین آلات سنگین و 6 دستگاه ماشین سبک است.