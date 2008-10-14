  1. هنر
  2. سایر
۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

معاون وزیر ارشاد:

سرانه فرهنگی هر خانواده ایرانی ماهانه 10 هزار تومان است

سرانه فرهنگی هر خانواده ایرانی ماهانه 10 هزار تومان است

معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت در باب فرهنگ برای هر خانواده ایرانی ماهانه یکصد هزار ریال پرداخت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یارمند پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت : هر ایرانی نیز به طور میانگین ماهانه هشتاد هزار ریال در باب فرهنگ سرمایه گذاری می کند.

وی با انتقاد از بودجه کم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گفت : بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 400 میلیارد تومان است که معادل بودجه سازمان بهزیستی کشور می باشد.

در این آیین با تقدیر از علی مرادی، امیر علی عموزاده که پیش از این رئیس سازمان ملی جوانان استان سمنان بود به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان معرفی شد.

کد مطلب 765049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها