سرانه فرهنگی هر خانواده ایرانی ماهانه 10 هزار تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یارمند پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت : هر ایرانی نیز به طور میانگین ماهانه هشتاد هزار ریال در باب فرهنگ سرمایه گذاری می کند.

وی با انتقاد از بودجه کم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گفت : بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 400 میلیارد تومان است که معادل بودجه سازمان بهزیستی کشور می باشد.

در این آیین با تقدیر از علی مرادی، امیر علی عموزاده که پیش از این رئیس سازمان ملی جوانان استان سمنان بود به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان معرفی شد.