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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

اصناف یاری کننده پلیس در امنیت روانی جامعه هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر نقش اصناف در امنیت روحی روانی جامعه را حساس و مهم برشمرد و گفت: اصناف بهترین یاری دهندگان پلیس در امنیت روانی اجتماعی جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه پیش از ظهر امروز در همایش پلیس ، امنیت و اصناف افزود: پلیس برای تحقق اصل جامعه محوری خود باید از تمام سرمایه های فکری و معنوی موجود درکشور استفاده کند.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات بحق مردم از حکومت، امنیت است، عنوان کرد: امنیت در تاریخ بشریت و همزاد بشریت است.

یگانه عنوان کرد : مقوله امنیت محصول تلاش جمعی است و یک نهاد به تنهایی قادر نخواهد بود امنیت را برقرار کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر نقش برجسته اصناف در شکل گیری انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اصناف در همه ادوار انفلاب و هشت سال دفاع مقدس نقشی پر رنگ داشته اند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر امنیت را به عنوان نیاز ضروری جامعه عنوان کرد و گفت: تعامل پلیس و اصناف از آن جهت مهم است که تا امنیت نباشد هیچ فعالیت اقتصادی به نتیجه نمی رسد.

علی لشکری افزود: توسعه اقتصادی زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند که در بستری امن و آرام فعالیت کند.

کد مطلب 765051

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